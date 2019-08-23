Ekrem İmamoğlu'ndan Emine Bulut paylaşımı

İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" “Ölmek istemiyorum” Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında. “Anne lütfen ölme” Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları... Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız, olmaya devam edeceğiz"

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede hayatını kaybetmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü.