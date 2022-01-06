Ekrem İmamoğlu’ndan ''gündem'' uyarısı

İBB'nin veri laboratuvarının açılışında konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu, "Bizim gündemimiz, bizim yüzümüzün dönük olduğu 16 milyon insanımızdır. Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp, vaktimizi boşa harcamayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Veri Laboratuvarı’nın açılışını gerçekleştirdi. Başakşehir Başak Mahallesi’ndeki açılışta İmamoğlu’na, CHP İstanbul milletvekili Zeynel Emre de eşlik etti. Verinin, teknoloji dünyasının olmazsa olmaz noktası olduğunu vurgulayan İmamoğlu, İBB olarak bu alandaki çalışmaları yakından takip ettiklerinin altını çizdi. “Attığımız adımlarla, bu dünyada ve bu sürece dair kendini geliştirmek isteyen kim varsa bu şehirde, onlara hizmet etmeyi öncelemeye büyük gayret gösteriyoruz” diyen İmamoğlu, şeffaflık vurgusu yaptı.

“ÇALIŞMALARIMIZI ŞEFFALIĞI TALEP EDEN TOPLUM ŞEKİLLENDİRECEK”

Çalışmalarını, şeffaflığı talep eden bir toplumun istekleri doğrultusunda şekillendirmeyi istediklerinin altını çizen İmamoğlu, “Açık veriler, şehrin sorunlarını çözmeye, şeffaflığı arttırmaya, yerel yönetimin vatandaşla olan ilişkisini güçlendirmeye dönük de önemli bir yöntem. Bu yönüyle sürecimizi daha da güçlendireceğine inandığımız bir veri merkezinin, bir veri laboratuvarının oluşturulması da bu yolculukta önemli adımlardan bir diğeri haline gelecek. Burası sayesinde girişimcileri destekleyeceğiz. İhtiyaçlara uygun proje üretebilmelerine sağlıklı bir altyapı oluşturacağız ve biz, onlarla bir arada olacağız. Onları destekleyeceğiz. Bu sebeple ‘Zemin İstanbul Veri Laboratuvarı’ ve daha sonra diğer ilçelerde de açacağımız teknoloji merkezleri, tümüyle aslında bu süreçlere hizmet ediyor olacak” dedi.

“TÜRKİYE, TEKNOLOJİDE HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL”

Türkiye’nin yüksek teknoloji konusunda hak ettiği yerde olmadığı tespitinde bulunan İmamoğlu, “Yüksek teknolojiye, ülke olarak yatırım yapmadık. Bu ülkenin bana göre, dünyada sayılı, muazzam bir genç nüfusunun olduğunun altını çizerek, o gençlerin de bu yolculukta varlıklarını güçlendirecek bir altyapıyı ne yazık ki oluşturamadık. Ve belki de en sıkı, en acı beyin göçünü biz bu alanda yaşıyoruz. Türkiye'nin 30-35 yaş altı nüfusunun, yüzde 60-65 düzeyinde olduğunu düşünürseniz, 21. yüzyılda hiçbir santimetresinin ıskalanmaması gereken bir ortamda, biz tümden bu alanı boşlukta bıraktık. Ve ne yazık ki bu alanı yönetmesi gereken gerçek insanlarımıza, topluma, topluluğa bu işi devretmedik. Onlarla beraber yatırımlarına destek olmadık” diye konuştu.

“TEKNOLOJİ, BASKICI ORTAMI KABUL ETMEZ”

Teknoloji alanının özgürlük isteyen bir mecra olduğunun altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Asla baskıcı bir ortamı kabul etmez. Orada özgür kalmalılar, üretmeliler, dayanışma içinde olmalılar, maksimum iletişimde olmalılar. Orada ön yargı yoktur, orada bilim vardır, akıl vardır, başka bir şeyin devreye girmesini asla kabul edemezler. Etmezler. Yani size baktığımda ben onu görüyorum. Böylesi bir özgür, özgün alan ve teknolojinin güçlendirildiği, desteklendiği, oraya yatırım yapıldığı bir ortamda Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın en üst seviyede yüksek teknoloji ürünlerini üreten, ortaya koyan ve katma değeri en yüksek kaynak üreten, ülkenin geleceğine dair en güçlü sermayeyi bu ülkeye akıtan beyinler olacaktır eğer bu ortamı sağlarsak sizin gibi değerli gençlere. O bakımdan ben, bu tür girişimleri çok önemsiyorum. Ve gerçek konumuzun, gerçek gündemimizin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim, çağı yakalamak, çağı kaçırmamak üzerine kurulu bir düzenimizin, sistemimizin olması lazım.”

“YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Etkinliğin ardından, Arnavutköy’de, yapımı yüzde 90 oranında tamamlanan Halk Ekmek Fabrikası’nda incelemelerde bulunacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Tabii ki bu tür teknolojik tesisler yapılmalı, ama bugün ülkemizin ve şehrimizin ekmeğe muhtaç olduğu bir gündemi ve dönemi yaşadığımız için bu yatırımı yapıyoruz. Bu ıskalanmamalı. Bu ülkenin bu sorunu halletmeliyiz. Bu bizim sorumluluğumuz, vazifemiz. Ama bu gündemden de bir an önce sıyrılmalı ve sizin gibi kıymetli genç beyinlere, genç nüfusa bu ülkeyi emanet etmeliyiz. Aksi takdirde bu çağı kaçırırsak, milletimize, 100 yıllık Cumhuriyetimize, binlerce yıllık geçmişimize ihanet etmiş oluruz. Türkiye’ye bu yakışmaz. Türkiye Cumhuriyeti gençliğine bu yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Bu tür yatırımların devam edeceği müjdesini veren İmamoğlu, şehrin karşı yakasında da benzer bir merkezin açılacağı bilgisini paylaştı. Hem açılışı yapılan tesisin hem de Anadolu yakasındaki merkezin metro hatları üzerinde bulunacağını kaydeden İmamoğlu, söz konusu alanlara ulaşımın kolay olacağına dikkat çekti.

“İSTANBUL’U GELECEĞE SİZLERLE TAŞIYACAĞIZ”

“Verinin gücüyle, İstanbul’u geleceğe sizlerle taşıyacağız” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bu girişimimiz elbette kentimize hayırlı olsun. Ama girişimi geliştirecek olan, yarınlara taşıyacak olan, daha güçlü kılacak olan siz kıymetli genç arkadaşlarımızsınız. İstanbul'un gençliği, İstanbul’un enerjisidir. İstanbul'un gençliği, İstanbul'un teminatıdır. İstanbul'un gençliği, İstanbul’un geleceğe dönük yüzüdür, vizyonudur. Biz bunu biliyoruz. Size güveniyoruz. Yaptığımız bütün adımlar, girişimler, inanın sizlere olan güvenimizin karşılığıdır, heyecanıdır. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Kim hangi gündeme çekmek isterse istesin; bizim gündemimiz, bizim yüzümüzün dönük olduğu 16 milyon insanımızdır. Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp, vaktimizi boşa harcamayız. Vaktimizi sizlerle harcayacağız. Geleceğimiz için harcayacağız.

“İSTANBUL SENİN”E KATILIM ÇAĞRISI YAPTI

Gençlere, açtıkları veri merkezi laboratuvarına katılım çağrısı yapan İmamoğlu, “Buraya gelin. Arkadaşlarınızı getirin. İBB ve bütün kamu kuruluşlarının her şeyi, halkımıza aittir. Bu yer de siz kıymetli gençlerimize aittir. Dolayısıyla buraya sahip çıkın. ‘Bura benim’ diyeceksiniz. ‘İstanbul Senin’ kelimesinin karşılığı bu. Burası sizin. Ama tek fark var, tek başına sizin değil; 16 milyon insanın. ‘İstanbul Senin’ uygulamasını da burada özellikle gençlere emanet etmek istiyorum. Çünkü, ‘İstanbul Senin’ uygulamasını da sizlerle geliştirmek istiyoruz, büyütmek istiyoruz. 150 bine doğru gidiyor uygulamayı 1 ayda indiren sayısı. Biz, burada 7-8 milyon, 10 milyona erişmek istiyoruz. Çünkü ‘İstanbul Senin’ platformu, şunun için değerli: Anında İstanbulluyla iletişim kuracağız orada. Soracağız, yapacağız. ‘Yanlış mı doğru mu’ diye fikirlerini alacağız, ona göre hareket edeceğiz. Demokrasiyi de en güçlü hale getireceğiz. Neyin sayesinde? İşte bu değerli teknoloji sayesinde” diye konuştu.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner de etkinlikte yaptığı konuşmada, veri merkeziyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Konuşmaların ardından Başakşehir Veri Laboratuvarı’nın açılış kurdelesini; İmamoğlu, Emre ve Özgüner, eğitime başlayan gençlerle birlikte kesti. Açılış sonrasında veri merkezini gezen İmamoğlu, akıllı tahtaya, “İstanbul'da her şey çok güzel gidiyor” yazdı.

VERİ LABORATUVARI’NIN AMACI

Laboratuvar; veri ve yapay zeka alanında kurumların, öğrencilerin ve ilgili uzmanların, iş birliği yapması, makine öğrenme alanında çalışmalar gerçekleştirmesi amacıyla kuruldu. Veri laboratuvarının bileşenleri arasında; “Büyük Veri Depolama ve İşleme”, “Gerçek Zamanlı Besleme”, “Veri Görselleştirme”, “BI, Raporlama ve Görselleştirme”, “Analitik”, “ETL/ELT Veri Entegrasyonu”, “Veri Keşfi” ve “Veri Yönetimi” yer alacak. Merkezde; “Yapay Zeka ve Uygulamaları”, “Veri Bilimi ve Mühendisliği Programları”, “Coğrafi Bilgi Bilimi Programı”, “Büyük Veri Teknolojileri Programı”, “İş Analitiği Programı” ve “Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Programı” eğitimleri verilecek.

Veri laboratuvar kullanım amaçları da şöyle belirlendi:

- Araştırmacılar için kurum maliyetini ortadan kaldırmak

- Veri bilimi hakkında ücretsiz eğitimler vermek

- Özel/tüzel kişiler ile firma ve melek yatırımcıların birleşmesini sağlamak

- Test ortamı oluşturmak

- İstanbul’a katma değer sağlamak

- Ku¨c¸u¨k/Orta/Bu¨yu¨k giris¸imcilere mekan desteği vererek ekonomik fayda sağlamak

- Aras¸tırmacılar ic¸in c¸alıs¸ma ortamları temin etmek

- Kişi ve kurumlar arası network oluşturmak

- Dijital kapsayıcılık

- Veri analizi üzerinde çalışan firmaları bir araya gelecek

- Yazılım çalışacaklar için veri tabanı sağlamak