Ekrem İmamoğlu’ndan İBB tarihinde bir ilk

Saraçhane’de daha önce “Gençlik Merkezi” olarak kullanılan binanın tahsis edildiği İstanbul Kent Konseyi’nin ilk başkanı Mimar Tülin Hadi oldu. Kent Konseyi’nin amacı vatandaşlarla Belediyeyi bir araya getirmek olacak.

Konseyin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un, her adımında Türkiye’ye örnek olma zorunluluğu bulunduğunu dile getirdi.

İMAMOĞLU: BEKLENTİM DAHA FAZLA

Bu konuda İstanbul’un sorumluluğu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

* Benim Kent Konseyi’nden beklentim, bilinenden, yazılandan ya da kanunda işaret edilenden daha fazla.

* Toplumun, belediyecilikle beraber kamu yönetimine eşlik etmesi ve sürece yön vermesi, taleplerini bildirmesi, yetenekleriyle her anında katkı sunması, gerçekten o kamu kurumunun topluma ait olduğu hissini ortaya koyuyor, o kamu kurumunun şeffaflığını güçlendiriyor. Bütün bu anlayış, aslında temiz bir toplumun varlığına doğru bir gidişat.

“BİRÇOK SİVİL SÜRECİ BELEDİYENİN İÇİNE KATIYORUZ”

İmamoğlu, kentin bütün yaşayanlarının kentle ilgili her husustabir gönüllülük esasıyla birlikte sürece dahil olması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

* İlla bir kurumsal bağlantıdan bahsetmiyorum ama kanunda tanımlandığı şekli ile bir kurumun, gönüllü çalıştırabileceği yüz binlerce, zaman içerisinde belki de milyonlarca İstanbullunun bir hemşehrilik duygusu ile sürece katılacağı şekliyle, hizmet etmesini umuyorum. Yani nedir? Doğa ile ilgili gönüllü olmak, hayvanlarla ilgili gönüllü olmak ya da trafik ile ilgili gönüllü olmak gibi birçok hususta gönüllük esası ile sürece dahil olmak.

* Katkı sunma becerisini ortaya koyacak insanların bir araya geldiği bir ‘İstanbul gönüllüsü’ tanımını da İstanbul’a kazandırmak istiyoruz. Yani bir ana çatı var; Kent Konseyi. Belki yön verecek ve süreci ana prensipleri ile tanımlayacak bir kurumumuz ama onu destekleyici birçok sivil süreci de büyükşehir belediyesinin içine katıyoruz.



