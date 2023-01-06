Ekrem İmamoğlu’ndan iktidara ‘kayyum’ cevabı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Dudullu – Bostancı metro açılış töreninde konuştu. İBB’ye ‘kayyum’ iddialarının gündeme gelmesi hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu “Bunu yapmak istersin belki bir ahlakın o sürecin bir parçası olabilirisin ama buradan söylüyorum. Milletimiz bunu sana yaptırmaz.” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:

İşte bu yalın yetkiyi sindiremez milletin seçtiğin kişi olarak millete efendilik yapmaya kalkarsan işte o zaman ne olur biliyor musun? İstanbul’un bu halis yönetimine el koymak adına her türlü kumpas yapmaya kalkarsınız. Yaratmak istedikleri tam bir demokrasi krizidir. Bunu yapmak istersin belki bir ahlakın o sürecin bir parçası olabilirisin ama buradan söylüyorum. Milletimiz bunu sana yaptırmaz.

Tam da burada milletimizin cevabını hatırlamak isteyenler 31 Mart 6 Mayıs ve 23 Haziran arasındaki sürecini hatırlasın. İşte banim bahsettiğim gök kubbeyi başınıza yıkma tasviri budur. Onu başka yere çekmeye çalışanlar bunu anlasınlar . Anladığınızı da düşünüyorum. Milletin seçtiğini ancak millet değiştirir, onun için bu kıymetli hizmetin ve çok değerli genel başkanımızın huzurunuzda haykırıyorum. İstanbul için adalet Türkiye için adalet diyorum