Ekrem İmamoğlu’ndan İSKİ istifaları açıklaması

İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Fatih Turan, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Adem Esen, Avukat Sıddık Eraslan ile Alişan Koyuncu, Genel Müdür Yardımcıları; Selami Taşer, Cafer Sezgin, Recep Hazır ve Metin Akbaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bugün istifalarını sundular. İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Saraçhane'deki İBB Başkanlık makamında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“İSKİ SIKINTI OLMADAN YOLUNA DEVAM EDECEK”

İmamoğlu, İSKİ yönetiminin istifasıyla ilgili “İSKİ yöneticilerinin takdiridir. Ama bizim hem kurum içinde çalışmak istediklerimiz var hem kurum dışından sürece katmak istediğimiz ekibimiz var. Biz kurum içi hafızayı yok sayarak yol yürümeyeceğimizi söylemiştik. Dolayısıyla biz bugün ve pazartesi ekibimizle beraber yolumuzda yürüyeceğiz, İSKİ'nin idari anlamda hiçbir sıkıntısı, hiçbir zafiyeti olmaksızın yoluna devam edecek. Bunlar doğaldır, olabilir. Zaten biz söylemiştik. Bizimle uyumlu çalışma konusunda tereddütü olan arkadaşlarım, varsa siyasi arkadaşlarım iştiraklerden istifa etmelerinin doğru olduğunu söylemiştim” dedi.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER”

Bugüne kadar doğru yapılan hizmetlerinden dolayı şehre emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getiren İmamoğlu “Bundan sonra yol yürüyeceklerimiz de vardır, yeni getirecek arkadaşlarımız da vardır. İSKİ'nin bundan sonraki dönemi geçmişteki döneminden çok daha başarılı olması yönünde yoğun bir çalışmamız olacak” dedi. Yeni İSKİ müdürünün kim olacağına yönelik soru üzerine İmamoğlu “Olgunlaşsın. Zaten bugünden yarına… Bugün olmaz yarın açıklarız veya pazartesi açıklarız. Çünkü bazen bir kişi ile ilgili yürümesi gereken bir işlem var. O işlemde bir aksaklık olabilir. Verdiğimiz söz yarıda kalabilir. Onların bitmesi ile açıklamamız daha doğru olur” yanıtını verdi.

100'ÜN ÜZERİNDE İSTİFA

İmamoğlu, İETT'nin yönetimindeki son durumun sorulması üzerine de “İETT'de bir süreç yok. Takip ediyoruz. İştiraklerimiz 28 adet. Arkadaşlarımız her gün işlemleri ile istifa edenlerin yerine uygulanan yönetim değişimleri ile genel müdür atamalarımızla biliyorsunuz orada makam olarak baktığınızda neredeyse 100'ün üzerinde istifa oluşmuş oldu. Kişi olarak söylemiyorum. Bütün bunların işlemleri ile uğraşıyoruz, titiz davranıyoruz. Bütün bu işlemlerimiz aslında bayrama kadar yüzde 75-80 oranında toparlanır. Bayram sonrası haftası da Allah'ın izni ile bitiririz. Çünkü hazırlıklıyız. Ekibimizle, arkadaşlarımız hazır. Donanımlı arkadaşlarımız süreçte ekibimize dahil olacaklar” dedi.