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Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a tebrik

Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a tebrik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkentler arasında Ankara’mıza da bu yakışırdı. Dünya Başkent Belediye Başkanı ödülünü alan Mansur Başkan’ımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

Etiketler ekrem imamoğlu mansur yavaş
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