  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ekrem İmamoğlu'ndan 'metrobüs kazası' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan 'metrobüs kazası' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan 'metrobüs kazası' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs kazasıyla ilgili, "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, 'kötü oluyorum, ambulans çağırın' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.

Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da dün 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

 İmamoğlu, "Saat 18.30 sıralarında 100 bini aşan insan yolculuk yapıyor. Burada kaza meydana geldi. Yaptığımız incelemelerde birlikte 18.30'da oluşan bu kaza 2 saat içerisinde ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle ulaşıma açıldı" dedi.

KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Ekrem İmamoğlu kazanın oluş nedenini ise "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, kötü oluyorum, ambulans çağırın diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde açıkladı.

İmamoğlu, "117'ye yakın insan hastaneye sevk edildi. Şu an itibaren hastanede 10'un biraz üzerinde insanın hastanede kaldığını söyleyebilirim. Yaralı sayısı 10 civarında. Ameliyat görünen hastamız şu an için bize ulaşmadı. 2 hastamız ameliyat edildi, bunlardan ikisi de şoförlerimiz. Deneyimli şoförlerimiz var. Rahatsızlanan şoförlerimiz 2012'den beri metrobüs hattında çalışan şoförümüz. Rahatsızlık geçirdiği ses kaydından, görüntülerden ortada. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilgilendiğimiz belirtmek isterim. Ben de vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Eğer ihmal var ise bu konuda hangi mevkide olursa olsun gerekli idari uygulamaların yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk'ün vasiyeti çiğnendi!
İzmir'de Tarkan çılgınlığı! İzmir Marşı yarıda kalınca bakın ne yaptı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal yıllık izin kararı
Acun Ilıcalı, Türk Bayrağı'nı gördü kapıyı çaldı
Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk!
Altın fiyatları çıkar mı, düşer mi ? Piyasada alarm çanları çalmaya başladı
TOKİ'nin ucuz konut projesinin detayları belli oldu
Bakan Soylu ''sınır dışı edildi'' demişti, İstanbul'da öldürüldü
AK Parti Gençlik Kolları'ndan skandal yalan!
İktidarın ikinci el araçta 6 ay ve 6 bin km planında karavana!