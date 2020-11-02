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  4. 02 Kasım 2020 10:19

Ekrem İmamoğlu'ndan sevindiren haber

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 10 gündür tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nden bugün taburcu olacak.

Ekrem İmamoğlu'ndan sevindiren haber
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Yüksek ateş şikâyetiyle, başvurduğu Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nde 23 Ekim’den beri tedavi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün 11.30’da taburcu edilecek.

İmamoğlu, hastane çıkışında kamuoyuna bir bilgilendirme yapacak.
 
 

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