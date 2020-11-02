Ekrem İmamoğlu'ndan sevindiren haber

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Yüksek ateş şikâyetiyle, başvurduğu Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nde 23 Ekim’den beri tedavi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün 11.30’da taburcu edilecek.
İmamoğlu, hastane çıkışında kamuoyuna bir bilgilendirme yapacak.
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