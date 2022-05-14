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Ekrem İmamoğlu'ndan siyasi yasak açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan siyasi yasak açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan sonra kendisi hakkında açılan YSK üyeleriyle ilgili davada siyasi yasak getirilme ihtimaline ilişkin soruya yanıt verdi...

 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezayı Yargıtay, onadı. AyrıcaCHP'li  Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi.

Yargıtay'ın bu kararından sonra CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyeleriyle ilgili davası gündeme geldi. 

İMAMOĞLU'NDAN SİYASİ YASAK AÇIKLAMASI

1 Haziran'da görülecek davada kendisine siyasi yasak getirilme ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren İmamoğlu, "Hepimizin beklentisi hukuka uygun, adaletin karşılık bulduğu mahkemelerin karar verdiği bir sürecin varlığı. Ben bu umudu besliyorum, beslemek istiyorum. Adalet bir nefestir, 85 milyona gerekir" dedi. 

Etiketler ekrem imamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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