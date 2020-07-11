Ekrem İmamoğlu'ndan Srebrenitsa mesajı

Yugoslavya İç Savaşı sırasında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kasabasında 11-18 Temmuz 1995 tarihleri arasında 8 bin genç ve yetişkin Müslüman erkek, Bosnalı Sırp güçler tarafından öldürüldü.

Katliamın yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her 11 Temmuz’da yüreğimiz derinden sızlıyor. Bu kötülük bir daha yaşanmasın diye #Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız. Katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.