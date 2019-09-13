Ekrem İmamoğlu'nu etkileyen proje ! Talimatı verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini Saraçhane’deki makam odasında ziyarete gelen 2 genç mucidin, “silinmeyen yol boyası” projesinden etkilendi.

İmamoğlu, toplantı anında özel kalemini arayarak, ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir’i kendisine bağlamalarını istedi.

İmamoğlu, kendisini arayan Demir’e, “Bu girişimin desteklenmesini istiyoruz. Sizinle buluşmalarını sağlayacağız” dedi.

Genç mucitler, İmamoğlu ile görüşmeleri bittikten sonra, Demir ile bir araya geldi.

Cavit Bayramlı, 3 yıl önce, lise birinci sınıf öğrencisi olduğu dönemde, trafik kazası geçirdi. Kaza ardından bacağına platin takılan Bayramlı, kazanın “silinen yol şerit boyası”ndan kaynaklı olduğunu öğrenince arkadaşı Kerem Acar'la birlikte araştırma yapmaya başladı.

Bu süreçte Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği'ni kazanan Bayramlı ve okul arkadaşı Acar, “silinmeyen yol boyası” çalışmalarını, bir yıllık AR-GE sürecinin ardından hayata geçirmeyi başardı.

Bayramlı ve Acar, buluşlarıyla, “Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası”nda, bin 800 şirketleşmiş proje arasında yarı finale kalan tek liseli girişimciler oldu. Bu başarının ardından gençler, projelerini, İBB’ye teste yolladı.

İBB’den olumlu yanıt alan genç mucitlerin icadı su bazlı çevre dostu boya, İstanbul’un 3 ilçesinde uygulanmaya başladı. Bu süreçte Bayramlı ve Acar, İstanbul Ticaret Odası’nın desteğiyle Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ndeki çalışmalarının ardından Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazandı.

“BAŞARI HİKAYESİ”NDEN ETKİLENDİ

Yakın zamanda üretime geçmeyi planladıklarını belirten ve amaçlarının trafik kazalarını en minimum seviyeye düşürmek, uygulama maliyetlerini de en düşük seviyeye indirmek olduğunu vurgulayan Bayramlı ve Acar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun misafiri oldu.

Mucit gençler, öğrenimlerini devam ettirdikleri üniversitenin akademisyenleri ve bir grup çalışma arkadaşlarıyla birlikte ziyaret ettikleri İmamoğlu’na, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Gençlerin “başarı hikayesi”nden etkilenen İmamoğlu, konuya kayıtsız kalmadı. Toplantı sırasında özel kalemini arayan İmamoğlu, konuyla ilgili Genel Sekreter Yardımcısı’nın kendisini araması talimatını verdi.

GENÇLERİ YARDIMCISIYLA BULUŞTURDU

İmamoğlu, toplantı sürerken kendisini arayan ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir’e, “Genç arkadaşlarımız var yanımızda. Yollardaki yaya geçidi ve özellikle uyarıyla ilgili boyamalarla alakalı bir süreç çalıştılar. Çalışma noktasında nitelikli işler yaptılar. Hem ödülleri var hem de bizde (İBB’de) yaşlandırma testleri var. Bu girişimin desteklenmesini de istiyoruz. Sizinle irtibat kurduracağız. Sizinle buluşmalarını sağlayacağız. Buradaysanız, ortam yaratalım, sizi buluştursunlar 5-10 dakika içinde” dedi.

Genç mucitler, İmamoğlu ile toplantılarının bitiminin ardından, aynı binada bulunan Demir ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

TEBRİK ZİYARETLERİ

İmamoğlu, gençler mucitlerle buluşmasından önce kendisini ayrı ayrı tebrik ziyarete gelen Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan ve Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan ile MESAM Başkanı Arif Sağ, yöneticiler Ali Rıza Binboğa, Metin Karataş ve Zeynep Öztürk Özkan’ı da Saraçhane’deki makam odasında ağırladı.