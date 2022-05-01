Ekrem İmamoğlu'nun mutluluk gözyaşları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlarken duygusal anlar yaşadığı bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Bir dönem Trabzonspor'da yöneticilik de yapan Ekrem İmamoğlu'nun şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamadığı fotoğraf ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlarken kızı Beren ile duygusal anlar yaşadı.



"TEBRİK EDİYORUM"



İmamoğlu, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor’umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon’a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.