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  4. 04 Mart 2020 14:16

Elli Maltepeli kadın ressamdan karma sergi

Maltepeli elli kadın sanatçının bir araya geldiği Artimge Grubu’nun “Işıltılı Fırçalar II” ismini taşıyan karma resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Elli Maltepeli kadın ressamdan karma sergi
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Sanatçılar ve ziyaretçiler Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerleri anmak için yakalarına siyah kurdele taktı. Ünlü İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio’nun ışık ve gölge oyunlarına yer verdiği eserlerini yeniden yorumlayan sanatçılar ziyaretçileri on yedinci yüzyılda bir yolculuğa çıkardı. Vincent Van Gogh eserlerini kendi yorumlarıyla birleştiren sanatçıların çalışmaları ilgi topladı. Sanatçıların şehirleri, yaşamları tuvale yansıttığı, portre, natürmort ve soyut resim çalışmalarının yer aldığı 106 eser büyük beğeni kazandı. Sergi 9 Mart’a kadar Galeri Maltepe’de ziyaretçilerine kapılarını açık tutacak.

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