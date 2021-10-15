Emekçi Bakkal'a görkemli açılış

Döşemealtı Belediyesi tarafından Termessos Döşemealtı Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 50’ye yakın Kadın Kooperatifi’nin ürünlerinin tüketiciyle buluştuğu ''Emekçi Bakkal'' görkemli bir törenle açıldı.

Kadınların ürettiği ürünlerin pazarlanması amacıyla kurulan 130 metre karelik ilk Emekçi Bakkal’ın açılış kurdelesini kadınlar ve kooperatif başkanı Engin Murat Özdemir ile birlikte kesen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Emekçi Bakkal’ın açılışından önce katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları kaydetti, “Döşemealtı’na hizmette 7. yılımızdayız. 7 yılda 100’ün üzerinde proje yaptık, bir çok ödüller aldık. Ama ilk defa açılış yapıyorum. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin toplu açılışlarını yapmadan böyle özel bir günde böyle özel bir projede hem de Dünya üreten çiftçi kadınlar gününde böylesine güzel bir projenin açılışını yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. “

Antalya’nın tüm ilçeleri dahil olmak üzere 25 kadın kooperatifiyle yola çıktıklarını anlatan Başkan Genç, “Üreten kadınlarımızın yaşadığı en büyük zorluk pazarlama olduğunu gördük. Ürettiklerini pazarlayamadıkları için bir çok kadın kooperatifi üretimlerini durdurarak kağıt üzerinde kaldı. Bizim kadınlara vereceğimiz en büyük destek, iş hayatına dahil olmalarını sağlamak ve ev ekonomisine katkı koymalarına yardım etmek için onların ürettikleri el emeği ürünlerinin pazarlamasını yapmak”dedi.

Şuan Türkiye’nin en büyük sorununun Ekonomi olduğunu söyleyen Genç, “Üreten kadınların ev ekonomicisine katkı sağlamaları için 25 kadın kooperatifimizle bir toplantı yaparak bu yolculuğa başladık. Sadece Döşemealtı’nda değil Antalya’daki bütün kadınlar bizim sorumluluğumuz bilinciyle hareket ettik. Ve ben o gün buna öncülük edeceğime söz vermiştim. Antalya’da ilki başardık ve ilk bakkalımızı açıyoruz” diye konuştu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, “Bu yola Antalya’da 25 kadın kooperatifiyle yola çıktık ama, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Tunceli, Ankara, İzmir, Hatay, İzmir gibi yaklaşık 30 ilde kadın kooperatiflerimizin sanayileşmemiş el ürünlerinin pazarlamasını yine bu bakkalımızda yapıyoruz. 50’ye yakın kooperatifimizin ürünleri raflarımızdaki yerini aldı. Çok gururluyuz” dedi.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Genç, daha sonra Kadın kooperatifleri başkanları ve üretici kadınlarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Başkan Genç, kadınlar, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, iş insanları ve davetlilerle birlikte emekçi bakkalı gezerek ürünleri inceledi. Emekçi Bakkal’a gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu dile getiren Genç, emeği geçen ve açılışa katılan herkese teşekkür etti.