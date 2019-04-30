Emekçi kadınlar Eskişehir’e renk katıyor

40 dereceye varan sıcaklıktaki seralarda çalışan kadınların hazırladığı rengarenk çiçekler, Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte cadde, bulvar ve parklardaki yerlerini almaya başlayacaklar.

Bahar aylarının gelmesiyle şehri renklendiren çiçek ve bitkiler, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler seralarında kadın emekçilerin büyük özverisi ile yetiştiriliyor. Eskişehirlilerin ve şehri gezmeye gelen turistlerin adeta bir çiçek bahçesinde gezeceklerini ifade eden Park ve Bahçeler yetkilileri, petunya ve sakız sardunyalar başta olmak üzere kadife, yıldız, horozibiği, ateş çiçeği, begonya gibi binlerce çiçeğin yaz boyunca Eskişehir’in güzelliğine güzellik katacağını ifade ettiler.

40 dereceye varan seralarda büyük bir özveriyle çalışan kadın emekçiler de, Eskişehir için üretmekten büyük keyif aldıklarını ifade ederek tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladılar.