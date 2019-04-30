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  4. 30 Nisan 2019 17:46

Emekçi kadınlar Eskişehir’e renk katıyor

Tematik parklar başta olmak üzere cadde ve bulvarları süsleyen çiçekler Büyükşehir Belediyesi seralarında emekçi kadınlar tarafından özenle yetiştiriliyor.

Emekçi kadınlar Eskişehir’e renk katıyor
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40 dereceye varan sıcaklıktaki seralarda çalışan kadınların hazırladığı rengarenk çiçekler, Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte cadde, bulvar ve parklardaki yerlerini almaya başlayacaklar.

Bahar aylarının gelmesiyle şehri renklendiren çiçek ve bitkiler, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler seralarında kadın emekçilerin büyük özverisi ile yetiştiriliyor. Eskişehirlilerin ve şehri gezmeye gelen turistlerin adeta bir çiçek bahçesinde gezeceklerini ifade eden Park ve Bahçeler yetkilileri, petunya ve sakız sardunyalar başta olmak üzere kadife, yıldız, horozibiği, ateş çiçeği, begonya gibi binlerce çiçeğin yaz boyunca Eskişehir’in güzelliğine güzellik katacağını ifade ettiler.

40 dereceye varan seralarda büyük bir özveriyle çalışan kadın emekçiler de, Eskişehir için üretmekten büyük keyif aldıklarını ifade ederek tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladılar.

 

 

 

 

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