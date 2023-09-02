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  4. Emeklilere ilk destek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi

Emeklilere ilk destek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi şartları tutan emeklilere 1000’er lira yardım yaptı.

Emeklilere ilk destek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara'da bugüne kadar sosyal yardım için başvuru yapan ve şartları sağlayan, 6 bin 100 emekliye 1.000'er TL yardım yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara'da yaşayan ve düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışan emekliler için sosyal yardım kampanya başlatılmıştı.

Şartları sağlayan 6.100 emekliye 1.000'er TL yardım yapıldı, başvurular devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden destek ödemesi almak isteyenlerde aranan şartlar şu şekilde:

-7500 TL ve altında maaş alan emekliler

-Emekli maaşı dışında geliri olmayan kişiler

-Ek geliri olmayan, çalışamayan emekliler


Bu durumda olan Ankara'daki emekli vatandaşlar destek ödemesi için belediyeye başvurabilecekler. Belediye haricinde Türkiye Emekliler Derneği de şubelerinden başvuru alıyor.

 

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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