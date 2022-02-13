EMITT Fuarı'na Büyükşehir'in Mersin standı damgasını vurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 9-12 Şubat’ta gerçekleştirilen EMITT Fuarı’nda Mersin rüzgârı estirdi. Yerli ve yabancı katılımcılara Mersin’in doğal ve tarihi güzellikleri ile lezzetlerini tanıtan Büyükşehir Belediyesi’nin standını binlerce kişi ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kapılarını 25. kez açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Mersin rüzgârı estirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin standı 4 gün boyunca yerli ve yabancı binlerce katılımcının ilgi ve merakla ziyaret ettiği bir stant oldu.

Açılışa Başkan Seçer de katıldı

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen ve bu yıl 9 Şubat’ta kapılarını aralayan fuarın açılışına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. Başkan Seçer, fuarı gezerken birçok katılımcıyı ve belediye başkanını da Mersin standında ağırladı. Büyükşehir’in standını birçok Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gezgin ve televizyon programı sunucuları, ünlü şef ve aşçılar, gastronomi ve turizm sektörünün önemli isimleri ve turizm meraklıları ziyaret etti. Ziyaretçiler, VR Mersin deneyimi ile tanışırken, Mersin’e ait lezzetleri de tattı.

Teknolojik ve yenilikçi bir yapıda hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi standı, birçok ziyaretçinin ilgisini çekti. Standı ziyaret eden bazı katılımcılar, VR Mersin platformunda sanal gerçeklik gözlüğü ile Mersin’in tarihi mekânları başta olmak üzere birçok noktayı gördü.

“Standımızın büyüleyici etkisi bütün katılımcılar tarafından fark edildi”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, dolu dolu bir fuar geçirdiklerini ifade etti. Mersin standının yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Özdülger, “Standımızın büyüleyici etkisi bütün fuar katılımcıları tarafından fark edildi ve kulaktan kulağa yayılarak herkesin ilgi odağı oldu. Deneyim alanlarından çok etkilendiler. Aynı zamanda tabi Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki sunumumuz, duruşumuz, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Mersinimizin bu kalitesini, vizyonunu, güler yüzünü, yaklaşımını da en iyi şekilde ifade ettiğimiz için herkes tarafından fark edildik. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

Özdülger, katılımcıların yorumlarının ve dönüşlerinin çok olumlu olduğunu da sözlerine ekledi. Bu durumun Mersin’in tanınırlığını artırma konusunda önemli olduğuna vurgu yapan Özdülger, “Çok yoğun bir katılım oldu. Çok olumlu dönüşler aldık; sevgiyle, merakla gelmek istediklerini ifade ettiler. Bu da bizim için kıymetli çünkü başta temel amacımız Mersin’i ulusal ve uluslararası düzeyde daha da bilinir kılmak. Buradan da yineliyoruz; Mersin’e gelsinler, bizlerin güler yüzünü bu güzel şehrimizde deneyimlesinler. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu çatının altında bulunmaktan, vizyonumuzu herkese göstermekten büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Aynısını Şanghay’da görmüştüm”

Kurduğu seyahat sitesinde deneyimlerini paylaşan Pınar Bulut, Mersin’in kendisi için çok farklı bir yer olduğunu belirterek, Mersin standını görmek için sabırsızlandığını belirtti. Bulut, “Bir kere çok aktiviteli ve etkileşimli bir stant olmuş. Aynısını Şanghay’da görmüştüm. Çinliler yapmıştı. Çinliler’den sonra siz akıl etmişsiniz. Çok etkili, çok harika olmuş. İki kez gitmiştim, ikisinde de hayran olmuştum. Mersin’e bir kez gelen ikinciye mutlaka özleyecektir” diye konuştu.

“Mersin’deymiş gibi gezebiliyorsunuz”

Mersin standını gezen seyahat influencerı Halil Bekar, VR Mersin deneyimini, “Çok güzel teknolojik şeyler yapılmış burada. 360° görsellerle Mersin’deymiş gibi gezebiliyorsunuz, çok hoşumuza gitti bu stant. Gerçekten üzerine düşünülmüş. Gelen insanları bayağı bir etkiliyor, beni de etkiledi. Gözlükle böyle gözüküyorsa yakından nasıldır merak ediyorum. Daha önce hiç Mersin’e gitmedim ama umarım en kısa zamanda ben de Mersin’de olurum” cümleleriyle aktardı.

Mersin standını ‘farklı’ kelimesiyle tanımlayan Arzu Ordaş, “Standı çok beğendim. Çok farklı bir kere. Diğer statlardan ayırıyor kendini. Deneyim muhteşemdi” ifadelerini kullandı.

İstanbul Turizm Platformu’ndan katıldığını söyleyen Funda Kesici Ocak, VR Mersin uygulamasını farklı bulan katılımcılardan biri. Ocak, “Çok güzel bir deneyim yaşatıyor. Gitmeden merak uyandırıyor Mersin’e gelip görünmesi bakımından. Turizm için gayet güzel bir çalışma olmuş” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı bir uygulama yapmış. Bu da bir örnek olsun”

VR Mersin uygulamasını oldukça ilginç bulduğunu ifade eden Gazeteci Güngör Yavuzaslan, “Bu uygulama çok müthiş bir şey. Şu anda Mersin’in doğal güzelliklerini, tarihini, denizini görüyorum. İnsanların aklında bir Mersin algısı oluyor, çok değişik bir sistem. Çekimleri de gayet iyi. Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı bir uygulama yapmış. Bu da bir örnek olsun ülkemizin tanıtımı için. Herkesi Mersin’e, o güzel şehre, Akdeniz’in incisini görmeye bekleriz” diye konuştu.

Turizmci olduğu için pek çok fuara katıldığı ve daha önce de Mersin standını gezdiğini ifade eden Çağrı Ata, VR Mersin uygulamasını beğendiğini söyleyerek, “Mersin, Akdeniz çanağının en önemli, en değerli illerinden bir tanesi. Tarihi yerler, gerek gastronomi anlamında gerek kültür anlamında tüm misafirlerin görmesi gereken bir lokasyon. Çok güzel, çok değerli, çok kıymetli yerler. Hepsi keşfedilmeyi bekliyor aslında. Buradan tüm vatandaşlara Mersin’in muhakkak görmeleri gereken bir şehir olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Mersin standını ziyaret eden Irak Türkmeni Esen Şeref Abdullah, VR Mersin deneyiminden sonra Mersin hakkında düşüncelerini, “Mersin’i gezdik 3 dakikada. Gerçekten çok güzel tarihi yerleri var. Heyecanlandım, çok güzel bir yer. Gitmeyi düşünüyorum” cümleleriyle anlattı.