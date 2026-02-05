  1. Anasayfa
EMITT'in gözbebeği Balıkesir oldu

EMITT'in gözbebeği Balıkesir oldu
Turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından olan ve binlerce kişinin ziyaret ettiği Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Balıkesir’in standına ilgi büyük oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in Türkiye’nin ve dünyanın parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü belirtirken, “Balıkesir’imizin standına ilginin büyük olması bizi çok mutlu etmiştir. Tüm ziyaretçilerimizi standımıza uğramaya davet ediyorum.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehrin zengin kültürel mirasını, büyüleyici doğasını, turizm potansiyelini ve yerel ürün çeşitliliğini tanıtmak amacıyla dünyanın en prestijli turizm organizasyonlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) yerini aldı. Fuarın ilk gününde Balıkesir’in standına ilgi oldukça yoğun oldu. İstanbul Fuar Merkezi’nde Salon 1’deki 1301 numaralı stantta şehrin gastronomi zenginliklerini, yöresel ürünlerini, doğal güzelliklerini, kültürel mirasını, termal kaynaklarını ve turizm çeşitliliğini dünyaya tanıtıyor. 5-7 Şubat günleri arasında ziyarete açık olan fuarda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin standına ilk günden ilgi oldukça yüksekti. Standı ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, fuarda Balıkesir’in standına büyük bir ilgi olduğunu belirtirken bu ilgiden memnun olduklarını söyledi.

BALIKESİR STANDINA YOĞUN İLGİ

Açılış programının ardından Balıkesir standını ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ziyaretçilere höşmerim ve kavurmalı pilav ikram etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle birlikte fuarda üç gün boyunca Balıkesir’in zenginliklerini dünyaya tanıtacaklarını ifade eden Akın, “Balıkesir olarak fuarda yerimizi aldık. Her zaman söylüyorum. Balıkesir, Kuvayımilliye’nin başşehridir. Birliğin ve beraberliğin şehridir. Burada da birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Balıkesir, çok farklı bir coğrafyaya sahip. Bir tarafta Kazdağları, bir tarafta Alaçam Dağları, bir tarafta Kapıdağ Yarımadası… Hepsi birbirinden güzel yerler. Aynı zamanda Balıkesir’imizin gastronomisini, coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtıyoruz. Fuarın ilk gününde Balıkesir’imizin standına ilgi oldukça yüksek oldu. Bundan çok mutluluk duyuyoruz. Her geçen yıl daha da ileriye gitmeyi hedefledik. EMITT Fuarımızın ardından Antalya’da, Berlin ve Fransa’da da birer fuara katılacağız. Balıkesir’in tüm güzelliklerini dünyaya tanıtacağız. Balıkesir, dünyanın en güzel kentidir. Bunun için sadece gelip gitmek olmaz. Gezip dolaşmak lazım. Herkesi Balıkesir’e davet ediyoruz. Balıkesir hem Türkiye’nin hem de dünyanın parlayan yıldızı olacak. Fuarı ziyaret eden herkesi standımıza davet ediyorum.” diye konuştu.

