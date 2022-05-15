Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen Beşiktaş Beltaş Kitap Kafe'de okurlarıyla buluştu

Beşiktaş Belediyesi’nin yazar, düşünür ve gazetecilerle vatandaşları bir araya getirdiği imza ve söyleşi günlerinin bu haftaki konukları Prof. Dr. Emre Kongar ve Gazeteci-Yazar Zülal Kalkandelen oldu. Kongar ve Kalkandelen’nin birlikte hazırladıkları ''Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı'' adlı kitabın imza günü yoğun ilgiye sahne oldu.

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği ve Beşiktaş sahilde bulunan Beltaş Kitap Kafe’de gerçekleşen imza ve söyleşi günlerinde bu hafta Prof. Dr. Emre Kongar ve Gazeteci-Yazar Zülal Kalkandelen okurlarıyla buluştu. Kongar ve Kalkandelen etkinlikte, birlikte hazırladıkları "Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı" adlı kitabın yazım süreci hakkında bilgiler verdi. Kitapta adının geçmesinden dolayı onur duyduğunu dile getiren Gazeteci-Yazar Zülal Kalkandelen,

“Emre Kongar Hocam taslak halinde olan bu çalışmadan bana bahsedince çok heyecanlandım ve hemen kabul ettim. Kitabın oluşma süreci 7 yılı aşkın bir sürede gerçekleşti. İlk zamanlar kitabı tek cilt olarak tasarlamıştık. Ama içeriğinin zengin olması ve yayın evinin de yönlendirmesiyle kitabın üç cilt olarak çıkartılmasına karar verildi. Umuyorum ki bu üç ciltlik kitap, tarih ve cumhuriyet tarihimizle ilgilenenlere bir referans kitap olacak. Bu kitabı kendi ideolojimiz doğrultusunda değil, tamamen objektif ve bir gazeteci hassasiyetinde yazdık. Özellikle gençlerimizin bu kitabı tarihsel bir roman bakış açısıyla okumasının bugün neler yaşadığımızı anlamalarına büyük katkısının olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Emre Kongar ise kitabı bir diyalektik tarih analizi ve bakışıyla yazdıklarını belirterek;

“Kitapta Atatürk dönemini 2 bölüme ayırarak yazdık. İlk bölüm herkesin de bildiği gibi 19 Mayıs 1919 -1923 arası dönem. İşte bu dönemden sonra yaşanan süreci yeni bir anlayışla ele aldık ve inceledik. Bunlar ise 1923 – 1930 yılları arasında yaşanan dönem. Yani Cumhuriyet’in ilanıyla Serbest Fırka deneyiminin sonlandırıldığı tarih.” şeklinde konuştu.

Atatürk’ün iki büyük mucizeye imza attığını belirten Kongar;

“Bu mucizelerden ilki batmış bir imparatorluğun yoksul ve yenilmiş bir ordusuyla Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak, bu orduyla 1. Dünya Savaşı’nı kazanmış olan İngiliz, Fransız ve İtalyan güçlerini yenmek. Yaygın olarak bilinen ve öyle dillendirilen, Kurtuluş Savaşı Yunanlılara karşı verilmiştir savı yanlıştır. İkinci mucize ise Osmanlı Devleti’nin çöküş sebebine doğru teşhis koymak ve endüstri devriminin temellerini atmak. Batının 400 yıla yakın bir süreç içerisinde temellendirdiği endüstri devrimini, Atatürk 15 yıl gibi kısa bir sürede temellendirmiştir. Bu temeller çok uğraşılmasına rağmen 70 yıldır yıkılamadı.” dedi.

Etkinlik sonrası Beşiktaş Belediyesi tarafından Tema Vakfı’na bağışlanan fidan plaketi Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen’e takdim edildi.