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Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen Beşiktaş Beltaş Kitap Kafe'de okurlarıyla buluştu

Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen Beşiktaş Beltaş Kitap Kafe'de okurlarıyla buluştu
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Beşiktaş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beltaş Kitap Kafe söyleşilerinin bu ayki konukları Prof. Dr. Emre Kongar ve gazeteci-yazar Zülal Kalkandelen oldu. Kongar ve Kalkandelen birlikte kaleme aldıkları yeni kitapları “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” üzerine gerçekleştirilen söyleşide okurlarıyla buluştu.

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş sahilinde yer alan Beltaş Kitap Kafe’de yazar, sanatçı ve şairleri ağırlamaya devam ediyor. İmza ve söyleşi günlerinin bu ayki konuğu Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen oldu. Kongar ve Kalkandelen, Cumhuriyet tarihine ışık tutan ve özellikle gençler için Cumhuriyet tarihi ve değerleri açısından referans niteliği taşıyan kitapları “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” ile okurlarıyla bir araya geldi. Söyleşi sonrası okurların sorularını yanıtlayarak kitaplarını imzalayan Kongar ve Kalkandelen etkinliğe katılanlardan büyük ilgi gördü

PROF. DR. EMRE KONGAR: “BEŞİKTAŞ, RIZA BAŞKAN’IN ŞAHSINDA ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR KONUM KAZANDI”

Söyleşide ilk olarak söz alan Prof. Dr. Emre Kongar sözlerine bu güzel etkinlik için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a teşekkür ederek başladı. Kongar, “Böylesi söyleşilerde okurlarımızla buluşmak bizi çok mutlu ediyor. Beşiktaş Belediyesi ilk ciltte de bizi okurlarla buluşturdu ve çok sevindik. O toplantıdan sonra ikinci ve üçüncü cilt için çalışmalarımızı hızlandırdık. Türkiye, enflasyonun zirve yaptığı dönemlerden geçiyor. Bu tür dönemlerde ilk olarak kültür harcamaları kısılır. Kitap piyasası zaten sınırlı ve dar bir piyasadır. Kitap ticareti yapanlar bire iki kazanır. Kitap üretmek ve o kitabı satmak Türkiye’de adeta bir şövalyeliktir. Beşiktaş, Rıza Başkan’ın şahsında çok kültürlü bir konum kazandı. Bugünkü sohbet, üçüncü cilt çalışmalarımızın bir parçası. Bu cildin çok önemli bir özelliği var; AKP dönemine özgü gibi görünüyor. Bu kitap için 10-12 yıl çalıştık. Tarihe diyalektik bir açıdan bakıyoruz; devrim ve karşı devrim olarak değerlendiriyoruz bu süreci ”ifadelerini kullandı.

Son olarak, okurlarına da teşekkür eden Emre Kongar, “Sizin sayenizde bu Cumhuriyet ayakta duruyor.” dedi.

Emre Kongar’dan sonra söz alan gazeteci ve yazar Zülal Kalkandelen ise, “Kısa süre önce 29 Ekim’i kutlarken 10 Kasım’ı andık. Orada hepimiz gördük ki yine Cumhuriyet devrimine ve Atatürk’e yönelik diktatör saldırıları yoğunlaştı. Bazı insanlar ağız birliği yaparak Cumhuriyet’in 101. yılında bu eleştirileri topluma pompalamaya başladılar. Kitabımda da ikinci Cumhuriyetçiliğin temelleri üzerine yazdım. Ülkemizde büyük bir devrim yaşandı. Padişahın kulu olmaktan çıkıp bu yurdun vatandaşı olduk. 1923’te yaşanan büyük devrimin ardından olanları anlatıyoruz. Mustafa Kemal, sadece dışarıdaki emperyalistlere karşı değil, içerideki emperyalistlere karşı da savaşıyor. Mustafa Kemal’in en önemli özelliği devrimci olmasıdır.” dedi.

Etkinlik sonrası, Beşiktaş Belediyesi tarafından Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen adına TEMA Vakfı’na bağışlanan fidan plaketleri yazarlara takdim edildi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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