''En İyi Sosyal Medya Ödülü'' Sarıyer Belediyesi'nin

Müzikten spora, sinemadan televizyona, bilimden sosyal farkındalık projelerine kadar farklı farklı alanlarda 112 tıp fakültesinden 30 bini aşkın öğrencinin oylarıyla belirlenen yılın en iyileri ‘Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yılın Enleri Töreni’nde bir araya geldi. Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen törene medya, iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Beylikdüzü Tüyap Palas’da düzenlenen törende 14 dalda yılın enleri ödüllendirildi. Etkinlikte; En iyi bilim insanı ödülü Canan Dağdeviren’e, en iyi televizyon dizisi ödülü Mucize Doktor’a, en sevilen kitap ödülü Aşkımız Eski Bir Roman ile Ahmet Ümit’e, en iyi twitter kullanıcısı ödülü Vedat Milör’e verilirken, 2019 yılında en çok etkileşim alan twitter hesabıyla Sarıyer Belediyesi yılın en iyi sosyal medya kullanan kurumu seçildi. Ödülü Sarıyer Belediyesi Basın Danışmanı Cengiz Kahraman aldı.

EMEK VEREN HERKESİ KUTLUYORUM

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç adına ödülü alan Cengiz Kahraman törende yaptığı kısa konuşmada, “Bu muhteşem tabloyu gördüğümde Türkiye’de her şeyin çok daha güzel olacağına olan inancımız bir kat daha arttı. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti’nde, Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkesinde yaşıyoruz. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç adına, Türk Tıp Öğrencileri Birliği yönetimine, seçici kurula, büyük jüriye teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarım büyük emeklerle başarılı bir iş çıkardı. Bu ödülde büyük emekleri olan arkadaşlarıma da buradan tek tek teşekkür ediyorum. Türk Tıp Öğrencileri Birliği’ni bu muhteşem ağı oluşturulmasında verdikleri emeklerden dolayı kutluyorum. 68 yıldır bir sivil toplum örgütünü büyüterek geliştirmek kolay değil.” dedi.

TÜRK TIP ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ NEDİR?

Türk Tıp Öğrencileri Birliği(TurkMSIC), 1952 yılında kurulmuş; bağımsız, siyasi olmayan ve kar amacı gütmeyen Türkiye’deki tıp öğrencileri arasında oluşturulmuş en köklü kuruluştur. Ülke çapındaki üye tıp fakülteleri ile Türkiye’deki 30.000'den fazla öğrenciden oluşan bir ağa sahip olmakla birlikte, uluslararası çapta ise kurulduğu yıldan beri üyesi olduğu Birleşmiş Milletler ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından resmi olarak tanınan IFMSA (Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu) dahilinde 127 ülkede bulunan 137 Ulusal Üye Kuruluşu arasında Türkiye’yi temsil etmektedir. Birlik; tıp fakültesi öğrencileri tarafından yürütülen, tamamen gönüllülük esas alınarak çalışan bir organizasyondur. TürkMSİC’in 6 çalışma kolu vardır. Bu kollar üreme sağlığı ve hiv/aids, halk sağlığı, insan hakları ve barış, tıp eğitimi, uluslararası staj değişimi ve araştırma değişimi kollarıdır.