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Endüstriyel otomasyon fuarı Kartal'da gerçekleşti

Endüstriyel otomasyon fuarı Kartal'da gerçekleşti
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Kartal Belediyesi Makine Hangar- Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi, 26-28 Kasım 2024 tarihleri arasında endüstriyel otomasyon sektörünü eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşımla bir araya getirdi.

Deutsche Messe Türkiye, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlik, imalat sanayisine yönelik en gerçekçi çözümleri, sektörün lider markaları ve profesyonelleriyle masaya yatırdı.

Endüstriyel otomasyona dair yeniliklerin ve sektörel vaka analizlerinin paylaşıldığı, 12 ana sektörden 450 firmanın katılım sağladığı etkinlikte 80’den fazla konuşmacı yer aldı. 2000’in üzerinde profesyonelin katıldığı etkinlik, iş birliği fırsatlarını artıran ve sektörel bilgi paylaşımını güçlendiren eşsiz bir platform sundu.

Sektörel Başarı Hikayeleri ve En Yeni Teknolojik Çözümler

Otomotiv, beyaz eşya, FMCG, kimya, gıda ve ambalaj, ağır sanayi, makina, iç lojistik ve depolama, ağaç ve mobilya ile tekstil gibi pek çok sektöre dair başarı hikayeleri, yatırım süreçleri ve proje detayları panellerde ele alındı. Vaka analizlerinde projelerin ölçeklenebilirlik potansiyeli, yatırım geri dönüşleri ve elde edilen çıkarımlar paylaşıldı. Fuaye alanında yer alan stantlarda ise Sensör, PLC, Dijital İkiz, Endüstriyel Yapay Zeka, HMI/SCADA, Robotik, VR/AR, IoT/MES, Görüntü İşleme Teknolojileri gibi pek çok yenilikçi ürün ve çözüm sergilendi. Güncel otomasyon demolarıyla katılımcılar, geleceğin üretim teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Makina Hangar’da 3 Gün Boyunca Yenilik ve Bilgi Paylaşımı Rüzgarı Esti

Sektörün önde gelen profesyonelleri ve sanayicilerini bir araya getiren bu etkinlik, endüstriyel otomasyonun geleceğini şekillendiren fikirlerin ve uygulamaların sergilendiği eşsiz bir buluşma noktası oldu. Sektörler arası iş birliğinin önemini vurgulayan etkinlik, sanayide verimlilik ve dijital dönüşüm adına önemli bir kilometre taşı olarak hafızalarda yerini aldı.

 

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