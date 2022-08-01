Engelleri, Mersin Büyükşehir'in desteği ile aştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’ne katılan öğrenciler, başarılı sonuçlar elde etti.

Bu öğrencilerden birisi olan görme engelli Ekin Aydın, 110 bin sıralama elde ettiği sınav sürecini anlattı. Kurs merkezi öğretmenlerinin kendisi ile birebir ilgilenerek sınava hazırladıklarını söyleyen Ekin Aydın “Belediye’nin kurs merkezinde hem ders olarak, hem de rehber öğretmenlerden psikolojik destek aldım. Kısacası hem hayatla ilgili, hem de sınav öncesi ve sonrasında çok yardımcı oldular” dedi.

“Durumumdan dolayı bana bire bir ders verdiler”

Lise eğitimini önceki yıl tamamladığını, ancak 1 yıl daha üniversite sınavına hazırlanmaya karar vererek mezuna kaldığını söyleyen Ekin Aydın, Büyükşehir kurs merkezi matematik öğretmenlerinden Taylan Yıldırım’ın kendisi ile temasa geçmesi ile bambaşka bir sınava hazırlık dönemi yaşadığını ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezindeki rehberlik ve diğer branş öğretmenlerinin kendisi ile yakından ilgilendiğini aktaran Ekin Aydın “Sınıf ortamında sınava hazırlanmanın zor olacağını düşünerek ‘nasıl ders alacağım’ diye kaygılarım vardı. Ama oraya gittiğim zaman rehber öğretmenler çok yardımcı oldu. Sınıf ortamında ders almadım. Birebir ders verdiler bana. Çok yardımcı oldular. Ben de evde internetten dinleyerek hazırlandım ve sınava girdim. Rehber öğretmenlerden psikolojik destek de aldım. Hem hayatla ilgili, hem de sınav öncesi ve sonrasıyla ilgili çok yardımcı oldular” diye konuştu.

“Büyükşehir kurs merkezlerinde psikolojik destek de veriyorlar”

Sınav sonucu 110 bin sıralama elde ettiğini dile getiren Ekin Aydın “Engel durumumdan dolayı Mersin dışına çıkamıyorum, ailemle birlikte burada kalacağım. Psikoloji veya hukuk düşünüyorum. Şu anda Mersin’deki özel üniversitelerden ve devlet üniversitelerinden puanlara bakıyorum. İlk sıraya özel üniversitelerden hukuku yazmayı düşünüyorum. Eğer gelmezse, psikolojiden devam etmeyi planlıyorum. Bu konuda da belediyedeki rehber öğretmenlerimiz bana, ‘hangisini yazarsam daha iyi olur ya da hangisinin puanları kaçıncı sırada’ bununla ilgili destek sunuyorlar. Ben de ona göre tercih yapacağım” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda önümüzdeki yıl sınava girecek gençlere de çağrıda bulunan Ekin Aydın “Kesinlikle Büyükşehir Kurs Merkezleri’ne gitmelerini öneririm. Çünkü hem psikolojik olarak rehber öğretmenlerin desteği çok iyi, hem de hocalar bire bir olarak ders vermekten hiçbir zaman çekinmiyorlar. Sadece derste değil, deneme sınavlarında da öğretmenlerimiz, görmemde sıkıntı olduğu için bana çok destek oldular” ifadelerini kullandı.

Anne Yıldız Aydın: “Engelli öğrenciler kesinlikle belediyenin kursuna gitmeliler”

Ekin’in annesi Yıldız Aydın ise oğlunun engelinden dolayı ortaokul ve lise döneminde türlü zorluklar ile karşı karşıya kaldığını, ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi’nde bunun tam tersini yaşadıklarını söyledi. Anne Yıldız Aydın “İlk defa belediyenin kursunun desteği oldu. Oraya gittiğimizde öğretmenler bize çok destek oldu. Tek tek, bire bir ilgilendiler. Ben sabah bıraktığım zaman öğretmenler alıyordu, çıkışlarda bize haber veriyorlardı. Bizim güvenimiz tamdı. Oğlumuzun başarısı ile gurur duyuyoruz. Bizi çok mutlu etti. Engelli öğrenciler kesinlikle belediyenin kursuna gitmeliler. Öğretmenler birebir ilgileniyor. Çok da başarılı öğretmenler var, kazanma oranı çok yüksek. Engellerini kesinlikle sıkıntı yapmasınlar, gittikleri takdirde çok destek alacaklarına inanıyorum” diyerek duygularını ifade etti.

Taylan Yıldırım: “Ekin’e güzel bir okul seçeceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenlerinden Taylan Yıldırım ise; Ekin Aydın’ın görme engelli oluşu nedeni ile sınava hazırlık süreci planlamasının yeterli olmadığını, bire bir ders alması gerektiğini düşünerek hareket ettiklerini belirterek şunları kaydetti: “Bu konuyu Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ndeki yöneticilerimize açtım. Onlar da özel durumu olan bu öğrenci için, memnuniyetle bire bir ders verilebileceğini belirttiler. Bu süreçte tecrübeli öğretmenlerimizden destek aldık. Ekin’e gerek sınıf ortamında, gerek bire bir dersler verildi. Rehber öğretmenlerimiz okuma yaparak ekstra sınav yaptılar. Bu şekilde ilerledik ve durumuna nazaran güzel bir sonuç elde etti. Bu süreçte de Ekin için, Mersin’de uygun bir okul seçmeyi düşünüyoruz. Özel üniversiteler olsun veya devlet üniversitesi olsun fark etmeksizin; Ekin’e fayda sağlayabilecek, gelişimine yarar sağlayabilecek üniversiteleri araştırma sürecindeyiz.”