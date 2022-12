Engelli günü, Çaycuma’da, engellilerin '''şen'' günü oldu

Çaycuma Belediyesinin Çaycuma Sosyal Hizmet Müdürlüğü, Çaycuma Kent Konseyi ve Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi ile birlikte, “Erişilebilir kentler, eşitlikçi bir yaşam” temasıyla düzenlediği Dünya Engelliler Günü etkinliği yapıldı. Kaymakamlık önünde başlayan etkinliğe İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Çetin, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Çaycuma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuncay Ünlütürk, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclis üyeleri, okul idarecileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ENGELLİ FARKINDALIK PARKURU SAĞLIKLI VATANDAŞLARI TERLETTİ

Çok sayıda vatandaş toplanma yerinde kurulan engelli farkındalık parkurunu tekerlekli sandalye ile geçerek, engelli vatandaşların yaşadığı güçlükleri deneyimleme fırsatı buldu. Bazı vatandaşların parkurdaki engelleri aşması için Kaymakam Mehmet Göze ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın yardımcı olmak zorunda kalması, herkese, “Allah kimseyi engelli yapmasın” dedirtti. Aralarında çok sayıda engelli çocuğun da bulunduğu katılımcılar, Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar bir yürüyüş yaptı.

KATILIMCILAR ENGELLİ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE OYUN OYNAYIP DANS ETTİ

Ellerinde, “En büyük engel sevgisizliktir”, “Engelleri kaldıralım”, “Zihinlerdeki duvarları yıkalım”, “Her birey bir engelli adayıdır”, “Engel değil, destek olun”, “Farkında ol, yanımda ol”, “Asıl engel cehalettir” yazılı pankartlar bulunan katılımcılar Atatürk Anıtı önünde, Emekli Öğretmen Nilgün Çelik’in koreografileri ve Çaycuma Kent Konseyi Müzik Grubu Başkanı Ayşen Köktürk yönetimindeki THM korosunun türküleriyle gönlünce eğlendi. Katılımcıların özel çocuklarla birlikte oyun oynayıp dans etmesi ortaya son derece güzel görüntülerin çıkmasına neden oldu.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER, MİNİ TRENLERLE ŞEHİR TURU ATTI

Çaycuma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü eğitmenlerinin el ve yüz boyama yaptığı etkinlikte, engelli öğrenciler, mini trenlerle şehir turu da attı. Yaklaşık iki saat süren etkinlik sırasında engelli bireylerin son derece sevinçli olduğu gözlenirken, aileler, başta Çaycuma belediyesi olmak üzere etkinliği yapan kuruluşlara teşekkür etti.

ÖZGÜL: “BİR ANNE OLARAK ÇOCUKLARIMIZIN DIŞLANMAMASINI İSTİYORUM”

Etkinlikte ilk konuşmayı yapan, aynı zamanda bir engelli annesi olan Çaycuma Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Filiz Özgül, “Bugün engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve bir arada yaşamanın önemi vurgulanmak için bir aradayız. Ben de özel bir çocuğun, Mustafa Burak’ın annesiyim ve bir anne olarak ben de isterim ki çocuklarımız ağlamasın, dışlanmasın. Bugün buradaki etkinliğimizin amacı evlatlarımızın eğlenmesi ve mutlu olması, tıpkı diğer çocuklar gibi. Önyargısız bakın, korkmayın unutmayın bu bizim tercihimiz değil ve bu tür önyargılı bakışlar bizi derinden yaralıyor.” dedi.

ŞİRİN: “ENGELLİLER İÇİN YAPILAN GÜZEL ÇALIŞMALAR DA VAR, ÖNEMLİ SIKINTILAR DA VAR”

Daha sonra konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, “Ülkemizde tabii ki engelliler için yapılan güzel çalışmalar da var ancak büyük sıkıntılar da var. En başta medikal malzemelerin temininde, Sosyal Güvenlik Kurumunun ödediği ek ödeneğin azlığı engelli arkadaşlarımızın tekerlekli sandalye veya diğer malzeme alımlarında büyük fark ödemelerine neden oluyor. Bunun yanında, bir de, sağlık kurulu raporlarında büyük sıkıntı var. Ailelerimiz bu noktada sıkıntılar yaşıyor. Engelli arkadaşlarımız da daha önce aldıkları raporları tekrar almaya gittiklerinde, %40 oranında ak alamadıklarında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Biz bunları yetkili konfederasyonumuz aracılığı ile hükümetimize, bakanlığımıza iletiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu konuda iyi adımlar atılması bütün engelli camiasının büyük bir beklentisidir.” dedi.

ŞİRİN: “ERİŞİLEBİLİRLİK KONUSUNDA ÇAYCUMA ÖRNEK ŞEHİR”

Şirin konuşmasını, “Ben her zaman, her yede şunu söylüyorum, engelliler için birinci nokta erişilebilirlik konusudur. Zonguldak’ımız ve bütün ilçeleri dahil erişilebilirlik konusunda Çaycuma Belediyemizi her yerde örnek gösteriyoruz. Çünkü gerçekten erişilebilirlik noktasında değerli başkanımızın yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Çaycuma ilçemizde kaldırımın dahi olmadığı bir gerçektir ve engelliler istedikleri gibi rahat şekilde hareket ediyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi bitirirken bütün katılımcılara ve engelli kardeşlerime daha erişebilir, engellerin olmadığı şehirler ve sağlıklı günler diliyorum.” diyerek tamamladı.

GÖZE: “HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ”

Son olarak söz alan Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, “3 Aralık Engelliler Günü programını ilçemizde daha önceleri farklı yerlerde icra ettik ve bu programın devamı olarak düşünebiliriz. Aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Engellilerin yanında bugün sağlamız çok şükür sağlığımız yerinde bir sıkıntımız yok. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Bizim biraz daha empati duygusuyla hareket etmemiz gerekiyor. Engelli parkurunda deneme sürüşü yaptık. Tabii ki kolay değil. Çeşitli engellerle engellilerin önüne çıkacak engellerle karşılaşmaktayız. Hepimiz bir empati duygusu içinde yaşamımızı devam ettirdiğimizde engelli kardeşlerimizin de hayatı daha kolay olacak ve engellilerini daha az hatırlayacaklar. Aynı zamanda aileleri de daha rahat edeceklerini düşünüyorum. Başta engelli aileleri ve engellilerin eğitimine katkı sunan eğitim ordumuz olmak üzere engellilerin hayatını kolaylaştırmaya gayret eden bu uğurda mesai harcayan herkese ben en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Engelsiz günler diliyorum” dedi.