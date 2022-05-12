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Engelliler Haftası'nda Bodrum Belediyesi özel bireyler ile bir araya geldi

Engelliler Haftası'nda Bodrum Belediyesi özel bireyler ile bir araya geldi

Bodrum Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında piknik etkinliği düzenleyerek özel bireylerle bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün organize ettiği piknik etkinliği Gümüşlük Mahallesi’nde gerçekleşti. Etkinlikte, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Özel Çocuklar Kursu, Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Bodrum Sağlık Vakfı Begonvil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri gönüllerince eğlendikleri bir gün geçirdi.  

Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen piknik etkinliğine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, öğrenci ve ailelerle bir araya gelerek Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın selam ve sevgilerini iletti. Yurt, piknik etkinliğine katılan davetlilere teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Sizinle empati kurarak her alanda sizin yanınızda olmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de bu etkinlikten memnun kalırsınız. Her zaman yanınızdayız. Her türlü sıkıntınızda, probleminizde bir telefonun ucundayız. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.”

Etkinlik kapsamında, Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi’nin organize ettiği taş boyama etkinliği ile Sunu Event’in “Bilim Show” gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriyi meraklı gözlerle izleyen çocuklar hoşça vakit geçirdi.

Dans ve müziklerle doğa içinde unutulmayacak anlar yaşayan öğrenciler, çiftlikte bulunan at ve midillilere eğitmen eşliğinde binerek gezdirildi.

Belediye Halkla İlişkiler Birimi personeli tarafından tüm öğrencilere satranç takımı, Bodrum Belediyesi yayını “Halikarnas’a Yolculuk Can’a Öyküler” kitabı ile çeşitli hediyeler verildi.

Piknik etkinliğinden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden dezavantajlı bireylerin aileleri de Bodrum Belediyesi’ne ve çalışanlarına teşekkür etti.

Etiketler Bodrum Belediyesi
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