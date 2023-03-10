  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Enkazdan kurtarılan köpekler Muratpaşa’da tedavide

Enkazdan kurtarılan köpekler Muratpaşa’da tedavide

Enkazdan kurtarılan köpekler Muratpaşa’da tedavide
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Hatay’ı adeta yerle bir eden depremden kurtulan 12 köpeği, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye aldı. Tedavileri yapılıp kısırlaştırılacak köpekler ilerleyen günlerde sahiplendirilecek.

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli ikiz deprem felaketinden etkilenen şehirlerden biri Hatay oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, on binlerce binanın yerle bir olduğu kentte enkazdan kurtarılan, sahipsiz kalan 12 köpeği tedavi ve bakımları için Antalya Muratpaşa Belediyesi’ne gönderildi.   

Köpekler sabah saatlerinde belediyenin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Tek tek kafeslerinden çıkarılan köpeklere önce su verildi, sonrasında temizlenip kontrolleri yapıldı. Veteriner hekim Ayşe Gencer, Muratpaşa Belediyesi olarak 2 veteriner hekimle başta Hatay olmak üzere deprem bölgesinde bir çalıştıklarını söyledi. Bölgede sokak hayvanları ve bakımevlerindeki hayvanlar üzerine çalıştıklarını aktaran Gencer, “Bölgeden 12 köpeği de belediyemiz merkezine aldık. Hepsinin gözlerinde hala o günkü dehşet var” dedi. Gencer, köpeklerinin muayene ve kontrollerinin ardından kısırlaştırılmış olanları, tedavi sürecinin ardından, sahiplendireceklerini söyledi.  Gencer kısırlaştırılmamış olanların ise operasyonlarını yaptıktan sonra sahiplendirebileceklerini aktardı.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan tarihi erken seçim imzasını attı
Depremzedelere uyku haram! Çadırkenti su bastı
Biz asrın felaketindeki mucize kurtuluşları konuşurken, dünya da bu mucizeyi konuşuyor
Nagehan Alçı ezber bozdu! AK Parti'ye çok sert sözler
Abdurrahman Dilipak'ın derdi de bu oldu: ''Çadırlar kenevirden olmalıydı''
Bir ilimiz daha sallandı! Şiddetli deprem anı kamerada
İşte Dolar, Euro ve altının seçim kararına tepkisi
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara için 7.6'lık deprem senaryosu
Deprem sonrası büyük göç! Kentte kiralık ev kalmadı
Amik Gölü depremden sonra yeniden doğdu! Su seviyesi yükseldi