Erasmus öğrencilerinden Kartal'ın bilim ve teknoloji merkezi Makina Hangar'a ziyaret

Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin AB ERASMUS+ Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirdiği ''Digital Dimension İmproves Green Life'' projesinin çalışmaları için Malta, Polonya ve Hırvatistan’dan Türkiye’ye gelen 32 kişilik öğrenci grubu, Kartal Belediyesi’nin yakın zamanda hayata geçirdiği Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar’a ziyaret gerçekleştirdi.

Vr Lab Sanal Gerçeklik deneyimi ile robotik deneyleri canlı bir şekilde gerçekleştiren öğrencilerin çoğu ilk defa Vr deneyimi yaşadığını, kendi ülkelerinde kolaylıkla ulaşabilecekleri böylesi donanımlı bir merkez olmadığını ve Kartal’da yaşayan gençlerin Makina Hangar’a kolaylıkla ulaşabilecekleri için fazlasıyla şanslı olduklarını dile getirdi.

Vr Lab’da deneylerini gerçekleştiren öğrenciler; Bilim, Mühendislik ve Teknoloji koridorunda tanınmış firmaların mühendislik harikaları olan yapay zeka destekli robotlarının çalışma sistemlerini meraklı gözlerle inceleyerek kendilerine rehberlik eden mühendislere sorularını yöneltti.

“Gelecek teknoloji ile yükselecek”

Robotik Kodlama bölümünde otomatik yanan lambaların çalışma sistemini öğrenen ve önlerindeki çalışma masasında bulunan sensörleri kullanarak otomatik yanıp sönen lamba ortaya çıkaran öğrenciler, rehber mühendisin kendilerine verdiği direktifleri keyifle yerine getirdiler.

Son olarak Makine Hangar’ın konferans salonunda gerçekleştirilen Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Savaş Dilibal tarafından verilen “Sanayide Dönüşüm Çalışmaları” konulu seminerde yapay zeka ve mühendislik hakkında yapılan sunumu izleyen öğrenciler, merak ettikleri noktalarda Doç. Dr. Savaş Dilibal’a sorularını yöneltti.

Erasmus öğrencilerine eşlik eden Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ürfet Koca, “Bu güzel projeye renk kattığınız için ve bizlere kapınızı açtığınız için teşekkür ederiz. Böyle güzel ve ülkemiz için faydalı merkezlerin her il ve ilçede bulunması gerektiğini düşünüyorum bu projeyi hayata geçirdikleri için Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkürlerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Her kesimin buluşma noktası Makina Hangar

Bünyesinde Sanayide Dijital Dönüşüm, Ar-Ge ve Tasarım Atölyesi, Çocuk Bilim ve Deney Atölyesi, VRLab, Makina Garaj, Uygulamalı Eğitim Alanı ve Laboratuvarlar, Paylaşımlı Çalışma Alanları ve Çalışma Odaları, Fuaye Alanı ve Modüler Odalar, Konferans Salonu, Gezegen Kafe, otopark ve çocuk oyun parkları bulunduran Makina Hangar; üyelere, bölge haklına ve etkinliklere yönelik sosyal alanları da içinde barındıran bir merkez.

Günümüzün en önemli konularından biri olan dijital dönüşüm, Sanayide Dijital Dönüşüm Atölyesi bünyesinde inceleniyor. Teknolojik gelişmelerin dijital dönüşüm sistemlerine etkisini ve uygulama alanlarını gösteren Atölye, gençlerin geleceğin teknolojileriyle buluşmasının ilk durağı olma yolunda.

Çocuklar için tasarlanan Çocuk Bilim ve Deney Atölyesi ise, teknoloji konusunda faaliyet gösteren şirketlerin uzmanları ve akademisyenler gözetiminde çocukların deney yapmasını sağlamayı amaçlıyor. Mühendislik alanındaki basit deneylerin ileri teknolojilere nasıl temeli oluşturduğunu çocuklar bu atölyede keşfedecek.

VRLab kullanıcılarını bekliyor

Sınırsız ekipmana sahip laboratuvar bünyesinde bilimsel formüle dayalı 200’den fazla deney gerçekleştirilebilecek. Kartal Belediyesi’nin öğrencilere ücretsiz hizmeti olan bu laboratuvar için öğrencilerin bir kimlik kartı alması ve bu kartı etkin hale getirmesi yeterli olacak.

VRLab’ın Mekanik Laboratuvarı, Nükleer Fizik Laboratuvarı, Optik ve Dalga Laboratuvarı, Biyoloji Laboratuvarı, Elektromanyetizma Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı, Termodinamik Laboratuvarı, İleri Fizik Laboratuvarı, Modern Fizik, Popüler Bilim, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı bölümleri bulunuyor.

Bu bölümlerin alt segmentlerinde bulunan deneyler, çocukların ve gençlerin bilimi kavramasını sağlayacak. Hem laboratuvarda hem de dijital ortamda yapılan deneyler sayesinde, çocuklar bulundukları yerden anlamak istedikleri konuya ilişkin deneylere erişecekler. Ayrıca VRLab’ın bir de Junior bölümü bulunuyor. Burada çocukların bilime ilgi duymasını sağlayacak konular bulunuyor. Deneyler arasında Sıfır Atık gibi alışkanlık geliştirmeye yönelik çalışmalar yanında, Gökyüzünde Saklambaç gibi eğlenceli başlıklar da var.