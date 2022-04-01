Esen miniklerin taleplerini geri çevirmedi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hurma Yarbay Pınar İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin, kendisi ve belediye ile ilgili sorularını yanıtlayan Esen, miniklerin taleplerini de en kısa zamanda gerçekleştireceklerinin sözünü verdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz günlerde kermes ve kan bağışı kampanyasına destek vermek için gittiği Hurma Yarbay Pınar İlkokulu’nu, okul öğrencilerinin daveti üzerine tekrar ziyaret etti. Girdiği ilk sınıfta bir süre öğrencilerle sohbet eden Esen, sınıf öğretmeninin bağlama eşliğinde söylediği ‘Tren Gelir Hoş Gelir’ türküsünü öğrencilerle birlikte söyledi.

ÖĞRENCİLERDEN RENKLİ SORULAR

Ziyaretin ikinci bölümünde girdiği sınıfta öğrenciler, Esen’i kolonya ve çikolata ikramı ile karşıladı. Öğrenciler, hazırladıkları soruları ve okulları ile ilgili taleplerini Başkan Esen’e iletti. Bir öğrencinin, “Kendi mesleğiniz avukatlıkla, belediye başkanlığı arasında fark var mı? Bir de belediye başkanı olmaya nasıl karar verdiniz?” sorusunu Esen, ‘’Avukatlık insanların haklarını savunan bir meslektir. İnsanlar, haklarının kaybedildiğini veya bir hakka ulaşamadığını düşünürse avukat aracılığı ile dava açar veya devlete başvurarak hakkını ister. Yani insanların haklarını savunan kişidir avukat. Belediye başkanı da insanların ihtiyaç duydukları şeyi yapan kişidir. Yani ikisi de insanlara yardım eder” diye yanıtladı.

ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN

Başka bir öğrencinin “’Neden belediye başkanı olmak istediniz?” sorusunu Esen, şöyle yanıtladı:

“Ben Konyaaltı’nı çok seviyorum ve Konyaaltı’nın çok daha güzel bir yer olmasını istiyorum. Konyaaltı’ndaki çocukların çok daha mutlu olmalarını istiyorum. En güzel parklar, en güzel yollar burada olsun istiyorum. Onun için belediye başkanı olmak istedim.”

TALEPLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Minikler, Başkan Esen için hazırladıkları soruların ardından okulları ile ilgili taleplerini de iletmeyi ihmal etmedi. Öğrenciler okul bahçesine gölgelik, oyun alanı; okul bahçesinin, koridorların, çevre duvarlarının daha renkli bir hale getirilmesi ve ağaçlandırılması gibi isteklerde bulundu. Talepleri ivedilikle yerine getireceklerinin sözünü veren Esen, bahçeye dikilecek ağaçları, Konyaaltı Belediyesi fidanlığına öğrencileri götürerek, ağaç seçimini bizzat kendilerine bırakacağını da belirtti. Esen, ziyaret sonunda öğrencilere Nutuk hediye etti.