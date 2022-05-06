Esen’den otobüs bileti fiyatlarına tepki

Ramazan Bayramı’nı üzgün geçirdiğini söyleyen Konyaaltı Belediye Semih Esen, otobüs biletlerinin yüksek olması nedeniyle vatandaşların aile büyüklerini göremeye gidemediğini belirterek, bu sorunların bir an önce çözülmesini istedi.

Konyaaltı Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Semih Esen, bayramda aile büyüklerini ziyaret edemeyen vatandaşların sorunlarına değindi. “Bir ülkede yönetimde kim varsa iyisi de kötüsü de onun sorumluluğundadır” diyen Esen, hükümeti vatandaşların sorunlarına kulak vermesi gerektiğini vurguladı. Maddi zorluklar nedeniyle otobüs bileti alamayan ve şehir dışındaki ailelerini ziyaret edemeyen vatandaşların kendisine de ulaştığını aktaran Esen, vatandaşların bu durumundan dolayı bayramı üzüntülü geçirdiğini ifade etti.

BİLETLER ASGARİ ÜCRETİN YARISI

Bayramda bilet fiyatlarının yüksek olmasına değinen Esen, vatandaşların yüksek fiyatlar altında ezildiğini söyledi. Üzüntülerini meclis üyeleri ile paylaşan Başkan Esen, konuşmasını şöyle sürdürdü; “ Bayramda özellikle yıl boyunca göremediğimiz büyüklerimizi ziyaret ederiz. Ben 3 yıldır Konyaaltı Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum ve üzülerek bugünlerde şunu gördüm; vatandaşlar, son derece yoğun bir şekilde, memleketine gitmek için destek talebinde bulundu. Bir kardeşimizin bana aktardığını size direkt söyleyeceğim; ‘Otobüs bileti 200 lira, biz 4 kişiyiz. Otobüs bileti parası 800 lira gidiş 800 lira geliş bin 600 lira. Gittiğimiz yerde hiç mi para harcamayacağız, yolda çocukların canı hiçbir şey istemeyecek mi?’ diyor. Yani hiçbir şey yemeden içmeden sadece köylerine gidip anne-babalarının elini öpmenin maliyeti bugün asgari ücretin yarısı kadar. ‘Bunun bizimle ve Konyaaltı ile ne ilgisi var?’ diye düşünebilirsiniz ama maalesef bayramı, bu insanların memleketlerine gidememeleri, anne-babalarını görememeleri nedeniyle son derece üzgün geçirdik. Eğer bir ülkede belediyesinden annesini-babasını görebilmek için insanlar yol parası istiyorlarsa, burada ciddi sıkıntılar var demektir.”

SİYASET ÇÖZÜM ÜRETMELİDİR

Siyasetin çözüm üretmesi gerektiğini ifade eden Başkan Esen, vatandaşların yaşadığı tüm sorunların birinci derece sorumlusu o ülkede görev yapan hükümetin olduğunu dile getirdi. Belediye olarak vatandaşlara yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Esen, tüm bunların çözümü için iktidarın vatandaşların taleplerini duyması gerektiğini belirtti. Bağlı oldukları siyasi partilerin genel merkezinde alınan kararların yerel siyasete yön verdiğini söyleyen Esen, “Ama sizlerden ricam, biz buraya Konyaaltı’nın konularını ve sorunlarını çözmek için geldiysek, sadece ve sadece muhalefet görevini yapmak için ‘hayır’ dememek lazım. Konyaaltı için yararlıysa hep beraber ‘evet’ diyerek çözelim” şeklinde konuştu. Konyaaltı Belediye meclisinde bulunan partilerin birlik ve beraberliği Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Esen, bu durumun devam etmesini temenni etti. Kısır siyasete girilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Esen, “Vatandaşlarımızın sorunlarının da bir an önce artık görülmesini ve çözülmesini diliyorum. Çok fazla ezilen, aç kalan ve üzülen vatandaşımız var. Ben onlar adına burada bunları söylüyorum” dedi.