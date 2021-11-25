Eşit bir dünya için ‘kadının sözü var’
İBB’nin ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ için hazırladığı etkinlikler dizisi ‘Kadının Sözü Var’, başlıyor. Söyleşiler, tiyatro oyunları, konserler ve atölye çalışmalarının yer aldığı programlar 25 Kasım-11 Aralık tarihlerinde arasında, şehrin farklı noktalarında gerçekleşecek. Hasibe Eren, Sinem Öztürk Uslu, Gül Erda, Gökçe ve daha pek çok ünlü isim, bu özel etkinlikte İstanbullarla buluşacak. Dört büyükşehir belediyesi de tiyatro gruplarıyla yer alacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenliyor. 25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında “Kadının Sözü Var” başlığı altında, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliklerde söyleşiler, tiyatro oyunları, konserler ve atölye çalışmaları yer alıyor.
Hasibe Eren, Gül Erda, Gökçe, Ebru Keser, Samida ve daha pek çok tanınmış simanın katılacağı programlarda, oyuncu Sinem Öztürk Uslu 27 Kasım Cumartesi ‘Medyada Kadın Olmak’ başlıklı söyleşide İstanbullularla buluşacak. Adana, Hatay, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri tiyatro gruplarının yanı sıra İstanbul dışından katılan üç özel tiyatro da kadınların eşit ve insanlık onuruna yakışır yaşam hakkına dikkat çekmek için etkinliklere katılacak.
İstanbul Sözleşmesi, Kadın Edebiyatçıların Gözünden Türkiye ve Dünyada Kadın Olmak, Medyada Kadın Olmak, Erkek Egemen Yoruma Hapsedilen Müslüman Kadın, Yeni Bir Şiddet Türü Olarak Güzellik Dayatması ve daha pek çok konu konuşulacak. Yazarlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları İstanbul’un her iki yakasında yer alan İBB Kültür Merkezleri’nde kadınlarla bir araya gelecek.
‘Kadının Sözü Var’, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel’in, 25 Kasım Perşembe günü Bakırköy Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği söyleşi ile başlayacak.
Kadınların güçlendirilmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen 16 günlük etkinlikler dizinin ilk hafta programı şu şekilde:
|
PROGRAM ADI
|
DÜZENLEYEN
|
TÜRÜ
|
KÜLTÜR MERKEZİ
|
İLÇE
|
TARİH
|
SAAT
|
BERRİN SULARİ & FERYAL ÖNEY Anlatıcı: HASİBE EREN ''ÇİÇEKLİ PERDELERİN ARDI''
|
|
KONSER
|
BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ
|
KARTAL
|
25 Kasım 21
|
20.00
|
GÜL ERDA
|
|
KONSER
|
CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ
|
BAKIRKÖY
|
25 Kasım 21
|
20.00
|
AÇILIŞ PROGRAMI
|
KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ FİGEN AYHAN KARAKELLE
|
SÖYLEŞİ
|
BAKIRKÖY CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ
|
BAKIRKÖY
|
25 Kasım 21
|
20.00
|
NE HAKKIN VAR?
|
|
SÖYLEŞİ
|
ESENLER ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|
ESENLER
|
25 Kasım 21
|
15.00
|
KADIN EDEBİYATÇILARIN GÖZÜNDEN TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KADIN OLMAK
|
EZGİ POLAT(YAZAR)
|
SÖYLEŞİ
|
KARTAL BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ
|
KARTAL
|
25 Kasım 21
|
15.00
|
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: KAZANDIKLARIMIZ, KAYBETTİKLERİMİZ
|
AV. FİLİZ SARAÇ
|
SÖYLEŞİ
|
ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK
|
ÜMRANİYE
|
25 Kasım 21
|
15.00
|
KADIN
|
MONOLOGLAR MÜZESİ
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
PROF. DR. ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|
ESENLER
|
25 Kasım 21
|
19.00
|
SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM - DİRMİT
|
TİYATRTO HEMHAL
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|
ÜMRANİYE
|
25 Kasım 21
|
19.00
|
PINAR GÜNAY
|
|
KONSER
|
CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ
|
BAKIRKÖY
|
26 Kasım 21
|
20.00
|
SEZGİ
|
|
KONSER
|
BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ
|
BAŞAKŞEHİR
|
26 Kasım 21
|
20.00
|
GÖKÇE
|
|
KONSER
|
PROF. DR. ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|
ESENLER
|
26 Kasım 21
|
20.00
|
VEDAT SAKMAN
|
|
KONSER
|
ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ
|
FATİH
|
26 Kasım 21
|
20.00
|
AYSUN GÜLTEKİN
|
|
KONSER
|
ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ
|
GÜNGÖREN
|
26 Kasım 21
|
20.00
|
SAMİDA
|
|
KONSER
|
BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ
|
KARTAL
|
26 Kasım 21
|
20.00
|
ZEYNEP ASYA
|
|
KONSER
|
SANCAKTEPE EYÜP SULTAN KÜLTÜR MERKEZİ
|
SANCAKTEPE
|
26 Kasım 21
|
20.00
|
İBB ORKESTRALAR MÜDÜRLÜĞÜ
|
|
KONSER
|
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
|
SULTANBEYLİ
|
26 Kasım 21
|
20.00
|
ELİN CAN VAYİC
|
|
KONSER
|
ŞİLE KÜLTÜR MERKEZİ
|
ŞİLE
|
26 Kasım 21
|
20.00
|
YASEMİN GÖKSU
|
|
KONSER
|
İDRİS GÜLLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ
|
TUZLA
|
26 Kasım 21
|
20.00
|
İBB ORKESTRALAR MÜDÜRLÜĞÜ
|
|
KONSER
|
ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|
ÜMRANİYE
|
26 Kasım 21
|
20.00
|
ÖRGÜ ATÖLYESİ
|
HOBİUM (AYŞE KEDİKLİ)
|
ATÖLYE
|
GÜNGÖREN ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ
|
GÜNGÖREN
|
26 Kasım 21
|
13.00
|
KAHRAMAN KADINLAR(Kuvay-ı Milliye Kahramanlarının Anısına)
|
DOÇ.DR. EBRU ZEREN (HALİÇ ÜNİ. TARİH BÖLÜM BŞK.-TÜRKKAB BŞK.YDR.)
|
SÖYLEŞİ
|
KARTAL BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ
|
KARTAL
|
26 Kasım 21
|
15:00
|
DERYA TÜRKEN & CENK ERDOĞAN
|
|
KONSER
|
CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ
|
BAKIRKÖY
|
27 Kasım 21
|
20.00
|
KADINLARIMIZIN SAZINDAN TÜRKÜLERİMİZ
|
ECEM AKBULUT
|
KONSER
|
ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|
ÜMRANİYE
|
27 Kasım 21
|
20.00
|
MEDYADA KADIN OLMAK
|
CEREN AKDAĞ
|
SÖYLEŞİ
|
FATİH ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ
|
FATİH
|
27 Kasım 21
|
15.00
|
KADIN DİLİNDEN MASALLAR
|
GESTUS TİYATRO
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ
|
FATİH
|
27 Kasım 21
|
19.00
|
ARAFTAN HAYKIRAN KADINLAR
|
YEŞİLÇAM SANAT TİYATROSU
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ
|
BAŞAKŞEHİR
|
27 Kasım 21
|
19.00
|
ŞAHMARAN
|
TİYATRO GAİA
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ
|
KARTAL
|
27 Kasım 21
|
19.00
|
CANLANMA
|
KUZGUNCUK SANAT TİYATROSU
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
İDRİS GÜLLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ
|
TUZLA
|
27 Kasım 21
|
19.00
|
ANA GÖKYÜZÜ DELİNMİŞ
|
ARSLANKÖY KADINLAR TİYATRO TOPLULUĞU
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
PROF. DR. ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|
ESENLER
|
27 Kasım 21
|
19.00
|
TÜRKAN
|
BU TİYATRO
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
|
SULTANBEYLİ
|
27 Kasım 21
|
19.00
|
BERNARDA
|
PROJE NO 2
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
SANCAKTEPE EYÜP SULTAN KÜLTÜR MERKEZİ
|
SANCAKTEPE
|
27 Kasım 21
|
19.00
|
KADIN
|
DRAMATİK SAHNE SANATLARI
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
ŞİLE KÜLTÜR MERKEZİ
|
ŞİLE
|
27 Kasım 21
|
19.00
|
ŞENAY LAMBAOĞLU
|
|
KONSER
|
CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ
|
BAKIRKÖY
|
28 Kasım 21
|
20.00
|
CANAN ÇAL
|
|
KONSER
|
İDRİS GÜLLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ
|
TUZLA
|
28 Kasım 21
|
20.00
|
DİREN
|
|
SİNEMA
|
FATİH ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ
|
FATİH
|
28 Kasım 21
|
17.00
|
KARLI DAMLAR
|
|
SİNEMA
|
GÜNGÖREN ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ
|
GÜNGÖREN
|
28 Kasım 21
|
17.00
|
DÜŞLERİN TERZİSİ
|
|
SİNEMA
|
KARTAL BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ
|
KARTAL
|
28 Kasım 21
|
17.00
|
GÜZEL KOKULU RUHLAR GÖLÜNÜN KADINLARI
|
|
SİNEMA
|
ÜMRANİYE ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK
|
ÜMRANİYE
|
28 Kasım 21
|
17.00
|
KRALİÇE LEAR
|
YÖNETMEN: PELİN ESMER (YÖNETMENİN KATILIMIYLA FİLM SONRASI SÖYLEŞİ)
|
SİNEMA
|
SULTANGAZİ HOCA AHMET YESEVİ KÜLTÜR MERKEZİ
|
SULTANGAZİ
|
28 Kasım 21
|
16.00
|
ÖRGÜ ATÖLYESİ
|
HOBİUM (AYŞE KEDİKLİ)
|
ATÖLYE
|
SULTANBEYLİ PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
|
SANCAKTEPE
|
29 Kasım 21
|
13:00
|
DİLA HANIM
|
|
SİNEMA
|
SULTANBEYLİ PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
|
SULTANBEYLİ
|
29 Kasım 21
|
19:00
|
RESİM ATÖLYESİ
|
GÜLHAN
|
ATÖLYE
|
BAKIRKÖY CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ
|
BAKIRKÖY
|
29 Kasım 21
|
13.00
|
ERKEK EGEMEN YORUMA HAPSEDİLEN MÜSLÜMAN KADIN
|
PROF. DR. ADİL BEBEK
|
SÖYLEŞİ
|
ESENLER ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|
ESENLER
|
29 Kasım 21
|
15.00
|
RESİM ATÖLYESİ
|
GÜLHAN
|
ATÖLYE
|
GÜNGÖREN ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ
|
GÜNGÖREN
|
30 Kasım 21
|
13:00
|
YENİ BİR ŞİDDET TÜRÜ OLARAK GÜZELLİK DAYATMASI
|
DOÇ.DR. EBRU GÜZEL
|
SÖYLEŞİ
|
SULTANBEYLİ PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
|
SULTANBEYLİ
|
30 Kasım 21
|
15:00
|
45 SANİYE
|
Bİ TIK TİYATRO
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ
|
FATİH
|
30 Kasım 21
|
19.00
|
SIFIR NOKTASINDAKİ KADIN
|
DUENDE TİYATRO
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ
|
BAŞAKŞEHİR
|
30 Kasım 21
|
19.00
|
KADINLAR KONUŞURSA
|
ADANA ŞEHİR TİYATROLARI
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ
|
KARTAL
|
30 Kasım 21
|
19.00
|
MADAM GİYOTİN
|
KÜLTÜRAL PERFORMİNG ART
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ
|
BAKIRKÖY
|
30 Kasım 21
|
19.00
|
TEK BAŞINA
|
HEVESKAR TİYATRO
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ
|
GÜNGÖREN
|
30 Kasım 21
|
19.00
|
FURUĞ
|
OYUN SANDALI
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
İDRİS GÜLLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ
|
TUZLA
|
30 Kasım 21
|
19.00
|
MUAMMA
|
KUMBARICI50
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
SANCAKTEPE EYÜP SULTAN KÜLTÜR MERKEZİ
|
SANCAKTEPE
|
30 Kasım 21
|
19.00
|
EVİN KOKUSU
|
LEB-İ DERYA KABARE
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|
ÜMRANİYE
|
30 Kasım 21
|
19.00
|
YOLCULUĞUM
|
TİYATRO SPOT
|
YETİŞKİN TİYATROSU
|
ŞİLE KÜLTÜR MERKEZİ
|
ŞİLE
|
30 Kasım 21
|
19.00
|
RESİM ATÖLYESİ
|
GÜLHAN
|
ATÖLYE
|
SULTANBEYLİ PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
|
SULTANBEYLİ
|
1 Aralık 21
|
13.00
|
OKUMA ATÖLYESİ"ŞİDDETE KARŞI GÜÇLENME ANLATILARI"
|
ŞEHİR TİYATROLARI-MOR ÇATI
|
ATÖLYE
|
ÜMRANİYE ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK
|
ÜMRANİYE
|
1 Aralık 21
|
13.00
|
FAZİLET
|
|
SİNEMA
|
BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ
|
BAŞAKŞEHİR
|
1 Aralık 21
|
19.00
|
GÖÇTE KADIN OLMAK
|
DOÇ.DR. ASLI DİDEM DANIŞ
|
SÖYLEŞİ
|
FATİH ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ
|
FATİH
|
1 Aralık 21
|
15.00
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