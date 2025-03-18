Eski Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Şişli Belediye Başkanı Şahan’a ziyaret

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ı ziyaret etti.

Almanya Federal Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Şişli Belediye Başkanı Şahan’a dün nezaket ziyaretinde bulundu. Şişli Belediye Başkanlığı hizmet binasında saat 17.00’da gerçekleşen ziyarete, 18. Dönem Federal Alman Milletvekili Özcan Mutlu da eşlik etti. İkili görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği sürecine dair kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Ayrıca, ‘kardeş belediye’ protokolü imzalayan Şişli ve Charlottenburg-Wilmersdorf Belediyeleri’nin yürüttüğü ortak projeler görüşmede ele alındı. Christian Wulff, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Şişli Belediyesi ile Charlottenburg Wilmersdorf Belediyeleri arasındaki geçen Aralık ayında imzalanan kardeş şehir protokolünün ikili ilişkiler üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetti.

"Avrupa için üretimin Türkiye’ye taşınması çok mantıklı"

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Wulff, "Almanya ve Türkiye arasındaki bu karşılıklı ilişkiler bugüne kadar olduğundan çok daha fazla geliştirilebilir. Bu nedenle birkaç hafta içinde göreve başlayacak olan yeni Alman Hükümeti’nin Türkiye’nin potansiyeline özel bir önem vereceğini umuyorum. Tedarik zincirlerinde, Asya’dan gelen rotalarda giderek daha fazla sorun yaşıyoruz, Avrupa için üretimin Türkiye’ye taşınması çok mantıklı. Avrupa’ya yakınsınız, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gümrük birliği var ve Türkiye şu anda Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir merkez konumunda. Bu potansiyeli hayata geçirmek için Alman ve Türk şirketleri arasında daha fazla işbirliği görmek isterim çünkü Türkler ve Almanlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar ve seviyorlar. Dünyada vatandaşları arasında Türkiye ve Almanya kadar çok temasta olan iki ülke yok denecek kadar azdır. Bu da benim için kişisel olarak büyük bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Şehirlerin birbirleriyle deneyim paylaşımları çok değerli"

Wulff’u Şişli’de ağırlamanın çok değerli olduğunu kaydeden Başkan Şahan ise iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü projelerle daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Şahan, ziyarete ilişkin, "Hem Charlotenburg-Wilmersdorf Belediyesi ile olan kardeş belediyecilik projelerimizi değerlendirdik hem de genel konjektürü konuştuk. Şişli’nin önemini anlattık. Şişli’nin özellikle İstanbul’un merkez ilçesi olması, finans merkezi olması ve bu anlamdaki rolü ve potansiyelinden bahsettik. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Almanya ve Türkiye ilişkileri, şehirlerin birbirleriyle deneyim paylaşımları bu anlamda çok değerli ve önemli" şeklinde konuştu. Öte yandan, ikilinin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.