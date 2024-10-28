Eski Kartal Belediye Başkanı Ali Duranoğlu kabri başında anıldı

Kartal Belediye Başkanlığı görevini 1984-1989 yılları arasında yapmış olan ve 28 Ekim 2021’de hayata gözlerini yuman merhum Ali Duranoğlu, vefatının 3. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Sultanbeyli’de yer alan Osmangazi Mezarlığı’nda gerçekleşen anma töreninde kısa bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayri Doğruyol aileye baş sağlığı dileyerek “Aile dostu olarak da yakından tanıdığım sevgili Ali Duranoğlu Başkanımızın anma töreni için buradayız. Belediye başkanımız kendi cenaze törenleri nedeniyle maalesef anma törenine katılamadılar, sizlere selamını ve başsağlığı dileklerini iletiyorum. Kartalımıza belediye başkanlığı yaptığı dönemde Kartal için ürettiği hizmetler, Kartal için ortaya koyduğu çalışmalar ve değerler için merhum başkanımıza; Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız bugünlerde minnet ve şükranımızı sunuyoruz. Kartal’ın çok daha büyük devasa bir ilçe olduğu dönemlerde görev yapan merhum Ali Duranoğlu’nu hatırlamak ve ona saygımızı göstermek gerekiyor. Biz de Kartal Belediyesi ailesi olarak başkanımızın Kartal'a kattıkları için Kartal'ın vefasını ona sunmak için bugün buradayız. Tekrar kendisine Allah'tan rahmet, tüm ailesine sabırlar diliyorum.” dedi.

Aslan Duranoğlu’ndan teşekkür

Ali Duranoğlu’nun oğlu Aslan Duranoğlu ise “Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için herkese teşekkür ediyorum. 101. yaşına giren Cumhuriyetimizin kutlandığı bugünlerde bu ülke için bir çivi dahi çakmış herkese Allah rahmet eylesin. 3 yıl oldu babamızın aramızdan ayrılması üzerinden geçen süre. Bu geçen sürede bize onunla ilgili pek çok güzel anı aktarıldı. Babam İyi bir babaydı, iyi bir yoldaştı. Hizmet etme odaklı ilkeleri olan, ilkelerini insanlarla paylaşan, bizi de bu şekilde büyütmeye çalışan bir babaydı. Onun için her ne kadar aradan zaman geçse de biz daha dün yanımızdaymış gibi yaşıyoruz. Ona layık evlatlar olmaya çalışıyoruz. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve bizi yalnız bırakmayan herkese şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz.” diyerek anma törenine katılanlara teşekkür etti.

Merhum Başkan Ali Duranoğlu’nun mezarı başındaki törende daha sonra Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. Emekli Müezzin Vedat Özbaş tarafından okunan dualar eşliğinde katılımcılar merhum belediye başkanını rahmetle andı. Törenin sonunda Ali Duranoğlu’nun mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen törene; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcıları Hayri Doğruyol ve Mustafa Ağdaş, Ali Duranoğlu’nun eşi Melek Duranoğlu, kızları Gamze ve Erva Duranoğlu, oğlu Aslan Duranoğlu, gelini Selva Duranoğlu torunları Beren Arslantürk, Alin Duranoğlu, Ali Duranoğlu, Ada Duranoğlu ve sevenleri katıldı.