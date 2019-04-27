Eskişehir'de 23 Nisan özel konseri büyük beğeni aldı

Masal Şatosu, Şatoda Müzik etkinlikleri kapsamında bu hafta Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosu'nu ağırladı. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi’sinde düzenlenen etkinlikte Koro Şefi Ebru Kemalbay Eren ve piyanist İrem Yalçıner'in eşlik ettiği Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konser düzenledi.

Hafta sonunu Sazova Parkı'nda geçiren vatandaşlar ve koro üyesi çocukların aileleri konsere büyük bir coşkuyla eşlik etti. Konser sonrası Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosu izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan Türk bayrakları ile çocuklara eşlik eden vatandaşlar keyifli saatler yaşadılar.