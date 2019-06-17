Eskişehirli kadınlar güne spor yaparak başlıyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, kadınlardan gelen talep ile bu yaz döneminde de Osmangazi Spor Sahası’nda sabah sporuna başladı. “Sağlıklı Yaşam İçin Güne Sabah Sporu İle Başlıyoruz” sloganıyla başlatılan etkinlikler hafta içi her gün 08.30-09.30 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi’nin alanında uzman spor antrenörleri tarafından veriliyor. Kadınlar sağlıklı yaşam ve zinde kalmak için güne fitness, aerobik ve pilates yaparak başlıyor.

Geçen yıl başlayan etkinlikler için bu yıl da kadınlardan büyük talep geldiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hafta içi her gün sabah 8.30’da tüm kadınları Osmangazi Spor Sahası’na beklediklerini ifade ettiler.