Esnaf odaları Büyükerşen’i ziyaret etti

Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret ederek 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti. Ziyarete Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, Minibüsçüler Odası Başkanı İlhan Ay, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek ve Elektrikçiler Odası Başkanı Cafer Adıgüzel katıldı. Birsen yeni dönemde esnaf ve sanatkârlar için yapılacak yeni projelerde işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Oda başkanlarına ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.