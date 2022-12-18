İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen espor dünya finalleri sona erdi. Spor İstanbul, Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ve Global Espor Federasyonu (GEF) iş birliğiyle düzenlenen Global Espor Oyunları (GEG) 65 farklı ülkeden 300’ün üzerinde espor oyuncusunun katılımıyla gerçekleşti. DOTA 2’de Türkiye’yi temsil eden takımımız turnuvayı gümüş madalyayla bitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, TESFED, GEF’in iş birliği ve BtcTurk’ün katkılarıyla düzenlenen Global Espor Oyunları dünya finalleri sona erdi. Yılın en büyük espor etkinliği Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de 15-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. 65 farklı ülkeden 300’ün üzerinde espor oyuncusu İstanbul’da bir araya gelerek; DOTA 2, PUBG Mobile, eFootball TM2023 ve Street Fighter V: Champion Edition oyunlarında altın madalyanın sahibi olmak için kozlarını paylaştı. Dünyanın en başarılı espor oyuncularını buluşturan etkinlik heyecanlı müsabakalara ve renkli görüntülere sahne oldu.

#GEG22, 15 Aralık Perşembe günü dünyanın dört bir yanından sektörün fikir liderlerini buluşturan GEFcon paneliyle başladı. GEFcon’da konuşan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Tüm dünyayı birbirine bağlayan böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca GEG dünyaya esporun nereye gittiğini gösteriyor. Bu değişimin merkezinde olmak heyecan verici. İstanbul çok zengin bir şehir, espor da öyle… İstanbul'daki genç neslin espor tutkusu var ve bu bir yapbozun birbirini tamamlayan parçaları gibi.” ifadelerini kullandı. Organizasyonun partnerleri arasında yer alan TESFED Başkanı Alper Özdemir, “GEG'e ev sahipliği yaptığımız için çok memnunuz ve burada çok büyük bir etkisi olacağına inanıyoruz.” dedi. GEF Başkanı Chris Chan ise “Bu fantastik şehirde çok sıcak bir şekilde karşılandık ve ikinci kez bu etkinliği yapıyor olmak harika. İstanbul, dünya bağlantılı bir forum için mükemmel bir merkez. Bu etkinlik için İstanbul’dan daha iyi bir yer düşünemezdik.” diye konuştu.

DOTA 2’DE MİLLİLERDEN GÜMÜŞ MADALYA

GEG 2022’de Türk espor oyuncuları ve takımları tüm kategorilerde yarışarak ülkemizi temsil etti. DOTA 2’de mücadele eden takımımız, finalde Peru’ya yenilerek gümüş madalyayla turnuvayı tamamladı. DOTA 2’de; Peru altın madalyanın sahibi olurken, Moğolistan üçüncülük kürsüsüne çıktı. eFootball Finali’nde İran temsilcisi Hasan_Player1, Bayern Münih’i seçerek; Manchester United ile oynayan Brezilya temsilcisi Eduardinho_PR’ı mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. eFootball’da ülkemizi temsil eden 15 yaşındaki Arda Yıldız (Arda-Golaaazooo) turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Arda’yı mağlup eden Uruguaylı WillyFreire10 bronz madalyayı ülkesine götürdü.

DOTA 2 Kadınlar Finali’nde Tayland, Malezya’yı geçerek şampiyonluğa ulaştı. Malezya kadın takımı gümüş madalya kazanırken, Singapur üçüncülük kürsüsüne çıktı. Street Fighter V: Champion Edition’da ise Çin Taipeili GamerBee geçen yıl Singapur’da kazandığı unvanını koruyarak üst üste ikinci altın madalyasını kazandı. Büyük Britanyalı The4phlizz ikincilik kürsüsüne çıkarken, Yeni Zelandalı ChostChips ise bronz madalyayla İstanbul’dan ayrıldı.

PUBG Mobile Finali’nde ise Suudi Arabistan’ı mağlup eden Vietnam altın madalyayı kazandı. Suudi Arabistan ikinci sırada yer alırken, bronz madalyanın sahibi Çin Taipeisi oldu.

BAŞKAN EKREM İMAMOĞLU’NDAN ZİYARET

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, GEG 2022’nin son gününde etkinliğin gerçekleştiği Hilton İstanbul Bomonti Hotel’i ziyaret ederek turnuvada yarışan Türk sporculara ve tüm katılımcılara başarı dileklerinde bulundu. İmamoğlu, “İnsanların spor alışkanlıklarının değiştiği dönemde birçok ülkenin katılım gösterdiği böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için gururluyuz. İstanbul, Doğu ile Batı'nın, birçok medeniyetin, birçok kültürün buluşma noktasıdır. Bu nedenle dünyayı birleştiren bir etkinliğin İstanbul’da yapılması bu açıdan çok kıymetli. 2036 Olimpiyat Oyunları’na aday şehir olan İstanbul’un bu süreçte böylesine değerli ve uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapması önemli bir adım.” diye konuştu.

GEG 2022 HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK

İlki geçtiğimiz yıl 30 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla Singapur’da düzenlenen GEG, bu sene İstanbul’un ev sahipliğinde bir önceki seneden iki kat fazla katılımcı ülke ve iki kat fazla sporcuyla gerçekleştirildi. Muhteşem bir açılış töreniyle başlayan #GEG22, nefes kesen rekabetlere ve eğlenceli anlara sahne oldu. Global Espor Oyunları; 2023’te Suudi Arabistan, 2024’te Çin, 2025’te Birleşik Arap Emirlikleri, 2026’da ise Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenecek.