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  4. 03 Nisan 2020 08:44

Esra Balamir: ''Sanırım Covid-19 testim pozitif''

Esra Balamir, yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) testine ilişkin, "Sanırım benim de pozitif, evde karantinada kalmam söylendi" dedi.

Esra Balamir: ''Sanırım Covid-19 testim pozitif''
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Esra Balamir'in bir arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı. Esra Balamir'e de tanı testi yapıldı ve test sonuçlarını bekliyor. Sunucu yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum."

Esra Balamir, uzun bir süre Demet Akalın'ın evinde yaşamıştı. Virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından Balamir kendi evine dönmüştü.

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