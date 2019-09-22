Etiler Fest Sanatçılar Parkı'nda başladı

Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde ElliDER( Etiler Levent Liseliler Derneği) ve HÇEV( Hülya Çavuş Eğitim Vakfı) tarafından bu yıl 5’si düzenlenen Etiler Fest Sanatçılar Parkı’nda birçok ünlü ismin katılımıyla başladı. Her yıl bir ünlü ismin konuk olduğu festivalin bu yıl ki onur konuğu ise Türk sinemasının dev ismi Türkan Şoray oldu. Festival kapsamında alanında artı değer üreterek topluma katkı sağlamış, Levent ve Etiler’le bütünleşmiş duayen isimlere verilen Emek ve Şükran Ödülü, bu sene Atilla Dorsay’a verildi. Festivale Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yanı sıra Türkan Şoray, Ahmet Ümit, Nil Burak ve Meral Orhansoy da katıldı.

BAŞKAN AKPOLAT: ‘’SANATA VE SANATÇIYA HER ANLAMDA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’’

Festivalde bir konuşma gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘Beşiktaş’ı kültür ve sanat festivalinin merkezi haline getireceğiz’ diyerek sözlerine başladı ve şu ifadeleri kullandı.‘’Türkan Şoray ve Atilla Dorsay gibi insanlarla ortak yerde olmak çok önemli. Ustalara saygı göstereceğiz, onların varlıklarını devam ettirmesini sağlamak çok önemli, çünkü sanat çok önemli. Toplumu uyarmak ve yönlendirmek anlamında sanata ihtiyacımız var. Bazen günlerce anlatacağımız bir şeyi bir karikatürcü bir çizimle anlatabiliyor. O yüzden sinemanın, tiyatronun, toplumu yönlendirmesi bizim için çok önemli. Eski günlerimize dönmek anlamında da önemsiyoruz bu durumu. Beşiktaş Belediyesi olarak bu alanda sanata, sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Festivalin sonunda ise Türk alternatif rock grubu Zakkum sevilen şarkılarını Etiler Fest için seslendirdi.