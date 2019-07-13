Etimesgut'ta kamulaştırma sonrası mutlu son

Yol üzerinde bulunan 6 bloktaki 53 dairenin yıkılmasının ardından yerine yapılacak binaların hak sahiplerine teslimi için Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda kura töreni düzenlendi.

NOTER HUZURUNDA ÇEKİLDİ

Sincan-Eryaman hattı üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Ankara Bulvarı'na bağlanacak olan alternatif yol çalışmasında kamulaştırma yapılan binalardaki dairelerin hak sahiplerine teslimi için düzenlenen kura töreni noter huzurunda gerçekleşti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun ile Emlak ve İstimlak Daire Başkanı İsmet Doğan’ın da katıldığı kura töreninde hak sahipleri yeni dairelerine kavuştu.

KONUTLAR YIL SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK

Kamulaştırma nedeniyle vatandaşların mağdur edilmemesine özen gösterdiklerini vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, şöyle konuştu:

“Son yıllarda artan nüfus yoğunluğundan kaynaklı bu bölgedeki trafiğin rahatlatılması gerekiyordu. Dolayısıyla buradaki 6 binanın kamulaştırılması zorunlu oldu. Ocak 2019 itibarıyla de bu konutların inşaatına başlandı. İnşallah bu yılın sonunda da hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz. Burada ulaşımın rahatlaması amacıyla bu bulvarı açmak zorunluydu. İnşallah bu bulvarla beraber Etimesgut, Sincan ilçelerinde yaşayan vatandaşların merkeze ulaşımı yönündeki trafik yoğunluğu azalmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun.”