Evlerde üretilen halıların ipi Bodrum Belediyesi'nden

Kırsal kalkınmayı ve kadın üreticileri desteklemek amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından evinde halı dokuma tezgâhı bulunan vatandaşlara halı dokuma ipi dağıtımı gerçekleştirildi.

Mazı Mahallesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 150 üreticiye 17’şer kiloluk dokuma ipi bedelsiz olarak teslim edildi. Dağıtım etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, meclis üyeleri, Mazı Mahalle Muhtarı Sedat Furma ve üreticiler katıldı.

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından belirli periyodlarda çalışmalar gerçekleştirilirken yerel üretici destekleri ve özellikle kadın girişimcilere olan destekler ile ilgili planlamalar yapılıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Belediye olarak kırsal kalkınmayı sağlayacak sürdürülebilir desteklerimize devam edeceğiz. Özellikle kadın ve çocuk önceliğinde çalışmalar yürüten birimlerimiz ile kentimizin bazı mahallelerinde önemli çalışmalara öncülük ediyoruz. Burada gerçekleştirdiğimiz çalışmamızın amacı dokuma sanatının devamlılığını sağlamak ve dokuma ustalarına bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek. Çünkü bizler hem yerel üreticiyi desteklemek hem de unutulmaya yüz tutmuş sanatların sürekliliğini sağlamak hedefindeyiz. El sanatları içerisinde Bodrum’a gelen misafirlerin de çok ilgisini çeken dokuma halılar ve ustaları için kapsamlı çalışmalar yürütmek ve bu sanatın sürekliliğini sağlamak istiyoruz.”