  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ‘Evlilik Sözleşmesi’ Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

‘Evlilik Sözleşmesi’ Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

‘Evlilik Sözleşmesi’ Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi
Güncelleme:

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı Aralık ayı kültür etkinlikleri kapsamında Soğanlık Kültür Merkezi’nde ‘Evlilik Sözleşmesi’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Üçgen Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye konulan ve Fatma Dalbudak’ın yazıp yönettiği ‘Evlilik Sözleşmesi’ adlı tiyatro oyunu seyircilerden tam not aldı. Tek perdelik interaktif komedi türündeki tiyatro oyununda, Fatma Dalbudak ve Engin Dalbudak evlilik ile ilgili trajikomik durumları sahnede adeta yaşattı. Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda oyuncuların performansları göz doldurdu. Tiyatro oyununun sonunda Kartal Belediye Meclis Üyesi Sadettin Topal tarafından oyunculara ve oyunun yönetmenine günün anısına Kartal heykelciği takdim edildi.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Metro istasyonunda uyuyan bir kadını ateşe verdiler! Metro istasyonunda uyuyan bir kadını ateşe verdiler! Özlem Gürses'ten elektronik kelepçeli ev hapsi fotoğrafı Özlem Gürses'ten elektronik kelepçeli ev hapsi fotoğrafı Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından uyardı Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından uyardı Gecenin maçında gol yağmuru: 9 gol birden atıldı Gecenin maçında gol yağmuru: 9 gol birden atıldı Bakanlıktan personel alım ilanı Bakanlıktan personel alım ilanı Kongrede İsrail protestosu: ''Çocukları diri diri yakıyor!'' Kongrede İsrail protestosu: ''Çocukları diri diri yakıyor!'' MasterChef Türkiye'de ilk beyaz ceketi kazanan isim belli oldu MasterChef Türkiye'de ilk beyaz ceketi kazanan isim belli oldu Bakan Fidan, HTŞ lideri Colani'den Şam hatırası pozu Bakan Fidan, HTŞ lideri Colani'den Şam hatırası pozu Uçurtmayı Vurmasınlar oyuncuları 35 yıl sonra yeniden birarada Uçurtmayı Vurmasınlar oyuncuları 35 yıl sonra yeniden birarada Muğla açıklarında korkutan deprem: 4,7 ile sarsıldı Muğla açıklarında korkutan deprem: 4,7 ile sarsıldı
Trump gözünü Panama Kanalı’na çevirdi Trump gözünü Panama Kanalı’na çevirdi 2024'e buz gibi bir havayla veda etmeye hazır olun! 2024'e buz gibi bir havayla veda etmeye hazır olun! Yalnız yaşayan kadın kabusu yaşadı: Hem darp, hem gasp! Yalnız yaşayan kadın kabusu yaşadı: Hem darp, hem gasp! Korkunç yangın! 5 halk otobüsü alev alev yanarak hurdaya döndü Korkunç yangın! 5 halk otobüsü alev alev yanarak hurdaya döndü Volkan Demirel ile Şenol Güneş arasında geceye damgasını vuran tartışma! Volkan Demirel ile Şenol Güneş arasında geceye damgasını vuran tartışma!