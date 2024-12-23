‘Evlilik Sözleşmesi’ Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı Aralık ayı kültür etkinlikleri kapsamında Soğanlık Kültür Merkezi’nde ‘Evlilik Sözleşmesi’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Üçgen Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye konulan ve Fatma Dalbudak’ın yazıp yönettiği ‘Evlilik Sözleşmesi’ adlı tiyatro oyunu seyircilerden tam not aldı. Tek perdelik interaktif komedi türündeki tiyatro oyununda, Fatma Dalbudak ve Engin Dalbudak evlilik ile ilgili trajikomik durumları sahnede adeta yaşattı. Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda oyuncuların performansları göz doldurdu. Tiyatro oyununun sonunda Kartal Belediye Meclis Üyesi Sadettin Topal tarafından oyunculara ve oyunun yönetmenine günün anısına Kartal heykelciği takdim edildi.