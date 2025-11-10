Eymen İçin Düzenlenen Büyük Yardım Gecesi Muğla’da Dayanışmayı Büyütüyor

DMD kas hastası Eymen Özdoğan’ın tedavisine destek olmak amacıyla organize edilen “Büyük Yardım Gecesi”, 13 Kasım 2025 Perşembe günü saat 19.00’da Bodrum Nurol Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Gece boyunca bağış çağrıları yapılacak; destekler hem salonda hem de canlı yayın üzerinden toplanacak. Etkinlik Instagram: dmd.eymen.ozdogan adresinden canlı yayımlanacak.

Programa; Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (programının uygunluğuna göre) katılacak.

Eymen’in tedavi sürecine katkı sunmayı amaçlayan bu anlamlı kampanyanın duyurulmasına destek vermekten memnuniyet duyduğumuzu kamuoyuyla paylaşırız.