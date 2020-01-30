Eymir Gölü için ODTÜ ve Ankara Büyükşehir el ele!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkent’i “ortak akıl” ile yönetme anlayışı doğrultusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) Eymir Gölü’nde çevre düzenlemesini belediyenin bedelsiz yapabileceği yönünde yaptığı teklife, ODTÜ yönetiminden olumlu yanıt geldi.

Başkan Yavaş’ın ODTÜ arazisinde bulunan Eymir Gölü'ne ilişkin üniversite yönetimince hazırlanacak bir projenin, karşılık beklenmeksizin üstlenileceğine ilişkin 6 Kasım 2019 tarihinde gönderdiği yazıya ODTÜ Rektörlüğü’nden onay çıktı.

EYMİR GÖLÜ İÇİN BÜYÜKŞEHİR-ODTÜ EL ELE

ODTÜ Rektörlüğü’nden Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilen yazıda, Başkan Yavaş’ın gönderdiği “Üniversitenize ait Eymir Gölü, binlerce Ankaralı tarafından kullanılmaktadır ancak bisiklet kullanımı, araç kullanımı, yolların bozukluğu, tuvalet ihtiyacı gibi birtakım eksiklikler bulunduğu görülmektedir. Rektörlüğünüzce uygun bulunacak ve hazırlanacak bir projeyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir karşılık beklemeksizin ortak bir protokol ile üstlenmek istiyoruz” ifadelerinin yer aldığı yazıya atıfta bulunularak, teklifin olumlu karşılandığı bildirildi.

BİSİKLET YOLU’NDAN TUVALET TADİLATINA…

Ankaralıların yoğun bir şekilde kullandığı Eymir Gölü çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi için ilk adım atılırken, ODTÜ Rektörlüğü’nden gelen yazıda Büyükşehir Belediyesi’nden şu desteklerin sağlanması istendi:

-ASKİ su şebekesinin Eymir’e kadar uzatılması,

-Eymir içerisinden geçen havai elektrik hattının yer altına alınması,

-İhtiyaca uygun olarak yeni bisiklet ve yaya yollarının yapılması veya mevcut yolların iyileştirilmesi,

-Mevcut taşıt yollarının asfalt veya çevreye duyarlı malzemelerle kaplanması,

-Eymir’den ASKİ kanalizasyon hattına bağlantının yapılması,

-Göl içi ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanması,

-Eymir’deki tuvaletlerin tadilatı ve yenilenmesi.

Eymir Gölü Yönetim Planı çerçevesinde üniversite ve belediyenin ilgili birim ve kişilerinden oluşan ekiplerin proje konusunda iş birliği içinde çalışması kararı alındı.