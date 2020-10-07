SON DAKİKA
CAN DÜNDAR'IN MAL VARLIKLARINA EL KONULACAK!
2020 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 07 Ekim 2020 13:50

Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı bakıma giriyor

Metro İstanbul Twitter hesabından yaptığı duyuruda, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında bakım çalışması yapılacağını bildirdi.

Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı bakıma giriyor
A+ A-

İstanbul'daki Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı, bakım çalışması nedeniyle 9-16 Ekim'de hizmet veremeyecek.

Metro İstanbul Twitter hesabından yaptığı duyuruda, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında bakım çalışması yapılacağını bildirdi.

Bu kapsamda, 9-16 Ekim'de teleferik hattında sefer yapılmayacağı duyuruldu.
 

istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM