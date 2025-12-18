  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ''Fareler ve İnsanlar'' Muğla’da Yıldız Kenter Sahnesinde Sanatseverlerle Buluştu

''Fareler ve İnsanlar'' Muğla’da Yıldız Kenter Sahnesinde Sanatseverlerle Buluştu

''Fareler ve İnsanlar'' Muğla’da Yıldız Kenter Sahnesinde Sanatseverlerle Buluştu
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sanat Tiyatrosu iş birliğinde hazırlanan “Fareler ve İnsanlar” adlı tiyatro oyunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesinde sanatseverlerle buluştu.

Dünya edebiyatının önemli yazarlarından John Steinbeck’in ölümsüz eserinden uyarlanan oyun, güçlü oyunculuk performansları ve etkileyici sahne diliyle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Toplumsal dayanışma, dostluk ve hayata tutunma mücadelesini konu alan eser, salonu dolduran sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen tiyatro gösterimi, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sanata ve sanatçılara verdiği desteğin önemli bir göstergesi oldu. 550 izleyici ile sahnelenen oyun sonunda izleyiciler, oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini kentin dört bir yanında sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Başkan Aras: “Sanatın Her Dalını Kentimizin Her Noktasına Ulaştırmaya Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sanat, toplumları bir arada tutan en güçlü bağlardan biridir. Dünya edebiyatının önemli eserlerinden ‘Fareler ve İnsanlar’ı Muğlalı sanatseverlerle buluşturmak çok değerli. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanata destek vermeye, sanatın her dalını kentimizin her noktasına ulaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cem Küçük tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ''telefonundan çıkanları'' açıkladı Cem Küçük tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ''telefonundan çıkanları'' açıkladı Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak... Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak... Güzel oyuncu sorulan soruya ne yanıt vereceğini bilemedi: ''Bu çok ayıp ya...'' Güzel oyuncu sorulan soruya ne yanıt vereceğini bilemedi: ''Bu çok ayıp ya...'' Bir ünlü sunucu daha gözaltında! Bir ünlü sunucu daha gözaltında! Tam 1 milyar TL'lik La Casa De Papel tarzı banka soygununda dikkat çeken ayrıntılar Tam 1 milyar TL'lik La Casa De Papel tarzı banka soygununda dikkat çeken ayrıntılar Türkiye'nin onlarca yıldır beklediği kargo sonunda Türkiye'ye geldi... Türkiye'nin onlarca yıldır beklediği kargo sonunda Türkiye'ye geldi... Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber... Hastalığını açıkladı Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber... Hastalığını açıkladı Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı var! Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı var! Ünlü oyuncu ''papazla evlenip, dinini değiştirdi'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Ünlü oyuncu ''papazla evlenip, dinini değiştirdi'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı... Fenomen isim itirafçı olunca tahliye edildi! Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı... Fenomen isim itirafçı olunca tahliye edildi!
Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanıyor, hükümetin aklındaki zam oranı belli oldu Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanıyor, hükümetin aklındaki zam oranı belli oldu Uyuşturucu soruşturmasında 2 tanınmış isim için daha gözaltı kararı! Uyuşturucu soruşturmasında 2 tanınmış isim için daha gözaltı kararı! Bir çocuk dövüldü, 2 veli bıçaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Bir çocuk dövüldü, 2 veli bıçaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri için son kararı Yılmaz Erdoğan açıkladı Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri için son kararı Yılmaz Erdoğan açıkladı ''Sadece 2 parça değişeni var'' denilen otomobilin ekspertiz raporu şoke etti! ''Sadece 2 parça değişeni var'' denilen otomobilin ekspertiz raporu şoke etti! Adalet Bakanı Tunç'a hediye edilen forma kriz yarattı! Fenerbahçe'den tepkilere yanıt Adalet Bakanı Tunç'a hediye edilen forma kriz yarattı! Fenerbahçe'den tepkilere yanıt MSB'den Türkiye hava sahasında düşürülen İHA için yeni açıklama MSB'den Türkiye hava sahasında düşürülen İHA için yeni açıklama Asgari ücret pazarlığında ikinci tur başladı! Asgari ücret pazarlığında ikinci tur başladı! Bakan Işıkhan, masaya oturmayan TÜRK-İŞ'i ikna edemedi Bakan Işıkhan, masaya oturmayan TÜRK-İŞ'i ikna edemedi Kışı beklerken yaz geri geldi: Hava durumu raporu herkesi şaşırtacak! Kışı beklerken yaz geri geldi: Hava durumu raporu herkesi şaşırtacak!