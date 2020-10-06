Fatih tablosu İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor

Beklenen an geldi, biz gördük, görme sırası sizde. Fatih Sultan Mehmet’in şehzadesiyle birlikte resmedildiği 540 yıllık tablosu, 6 Ekim İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluş gününde İstanbullu hemşerileriyle buluşuyor.

Bu iddialı buluşmanın mütevazı bir törenle basına duyurulduğunu vurgulamalıyım. İBB Başkanı İmamoğlu, cumartesi günü başta Cumhurbaşkanı olmak üzere siyasetçilere ve üst düzey bürokratlara bir davet yaptı. Anlaşıldığı kadarıyla geri dönen ve davete katılanlar içinde Cumhur İttifakı ve devlet yoktu! Kendileri Millet ittifakı tarafından kazanılan belediyeleri “düşman” olarak gördükleri için bırakın davete icabet etmeyi, kendi etkinliklerine davet de etmiyor, randevu da vermiyor, hatta hizmeti engellemek için ellerinden geleni de artlarına koymuyorlar. İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı ise mazeret üretmeyip görevini sürdürüyor!

Bu tablo Rönesans döneminde, İstanbul’u fethettikten sonra şehre sanatçıları çağıran ve dönemin taassubuna rağmen kendi portresini bir İtalyan ressamına, Gentile Bellini’ye yaptıran Fatih Sultan Mehmet’in var olan üç tablosundan biri. Daha sonra tahta geçen ve babasının aksine hayli mutaassıp olan şehzadesi 2. Beyazıt döneminde bu tablolar saraydan çıkarılmış, yaban ellere düşmüş.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethiyle çağını değiştiren bir sultan olarak Doğu ile Batı’nın ötesindeki kişiliği, sergiye “Fatih’in Rönesansı” içeriği ve temasının verilmesine neden olmuş. Fatih, Avni mahlası ile yazdığı divanında gönlünün ne Doğu hükümdarlığının timsali Cem’in, ne de Batı hükümdarlığının timsali İskender’in tarihiyle avunduğunu anlatmış. Bu eser de onun Doğu ile Batı arasındaki kalıpları aşma heyecanının yansıması.

Fatih Sultan Mehmet’in Venedikli portre ressamı Bellini tarafından yapılan karanfilli portresi Londra’da British Museum’da sergileniyor. Bu tablonun ise ünlü müzayede salonu Christie’s te satışa sunulacağını ilk Cumhuriyet gazetesi olarak biz haberde vermiştik. İBB sözcüsü Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu’na bu müzayededen bahsedince başkan hiç tereddütsüz, “Alalım” diyor! Biraz araştırılıp tablonun önemi belirlenince “Mutlaka alalım” diye ısrar ediyor. Sonrasını biliyorsunuz. Müzayedede çekişmeli bir satıştan sonra tablo satın alınıp belediye koleksiyonuna kazandırıldı. Çok özel tedbirlerle İstanbul’a getirildi. Eserin uygun koşullarda dinlendirilmesi ve sergilenmesi için ortam oluşturuldu. Belediye binası içinde sergilenmesi için 1953 yılında mimar Nevzat Erol tarafından sergi salonu olarak düzenlenen, sonradan farklı amaçlarla kullanılan alan, yeniden sergi salonuna dönüştürüldü ve Prof. Dr. Nuran Atasoy küratörlüğünde sergiye hazırlandı. Fatih Sultan Mehmet ve Cem Sultan olduğu düşünülen şehzadesi ile birlikte resmedilen ve Başkan İmamoğlu tarafından “Baba oğul bakışması” olarak nitelendirilen eser, iki ay boyunca Saraçhane binasında sergilenecek, sonra dinlenmeye ve incelemeye alınacak.

Salonda ayrıca üç ayrı sikke de sergileniyor: Bunlardan biri Venedik sikkesi, biri Fatih Sultan Mehmet’in 1476’da darp ettirdiği ilk altın para, diğeri de Cem Sultan’ın 22 günlük kısa taht sürecinde bastırdığı sikke. Başkan İmamoğlu’nun hedeflerinden biri de burayı daha kapsamlı bir sergi, kültür sanat mekânı haline getirmek.

İSTANBUL’UN KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yılı Gülhane Parkı’nda saat 12.00’de başlayıp gün boyu sürecek etkinliklerle kutlanacak. İBB Başkanı İmamoğlu’nun da katılacağı etkinlikte İBB Şehir Tiyatroları da İşgal adlı oyunu sergileyecek.

