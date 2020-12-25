Fatih tablosu soruşturmasından vatandaş ihbarı çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunun sahte olduğu iddiaları ile ilgili başlatılan incelemenin vatandaş ihbarı üzerine başladığı ortaya çıktı.

Londra'da düzenlenen bir müzayededen 25 Haziran 2020 günü 7.9 milyon liraya satın alınan ve Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'a geri döndü.

Tablo, 6 Ekim'den aralık ayına kadar İBB Başkanlık binasında sergilendi. Tablo satın alındıktan sonra sahte olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık çalışma dönemini değerlendirdiği toplantıda tablonun sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İmamoğlu, "Valilikten bazı sorular gönderildi. İhbar edilmiş. Bizden cevaplar isteniyor. Bu, kıskanılacak bir şey değil. Tabloyu, bütün Türk halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık. Garip bir muameleye tabii tutuldu arkadaşlarımız; cevaplar veriliyor. Umarım, soruşturmaya dönüştürülmeden kapatırlar. Bunlar boş işlerdir umarım bazı kurumlarımız Kanal İstanbul sürecindeki gibi boş işlerle uğraşıp kendilerini yormazlar. Bu da trajikomik, fıkra gibi bir durum” dedi.

VALİLİK KARAR VERECEK

Sözcü'nün haberine göre inceleme, tablonun satın alınmasıyla ilgili vatandaş şikayeti üzerine başlatıldı.

İstanbul Valiliği'nin 22 Aralık 2020 tarihinde İBB Başkanlığı'na gönderdiği yazıda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu hakkında soruşturma izni talebi bulunduğu belirtilerek iddia konuları hakkında İstanbul Valiliği tarafından yapılacak işleme esas teşkil edecek ayrıntılı yazının valiliğe gönderilmesi istendi.

Valilik yaptığı ön incelemenin ardından soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verecek.

"TEKRAR ÇALMAYACAKLARI NE MALUM?"

Valiliğin, İBB'ye gönderdiği yazının eklerinde vatandaşın ihbar dilekçesine de yer verildi.

Dilekçede İngilizler'in tabloyu 1922 yılında Türkiye'den çaldığı iddia edilerek, “İngiltere Fatih Sultan Mehmet tablosu dışında önceki yıllarda da milyonlarca lira karşılığında bizden çaldığı tabloları bize satmıştı. Tekrar çalmayacakları ne malum? Ayrıca bu tablonun sahte mi gerçek mi olduğu Türkiye'den giden sanat uzmanlarınca kontrol edildi mi? Bir kopyasını da vermiş olabilirler. Corona virüsten dolayı zarar gören ekonomilerini bizi sömürerek düzeltmeye çalışıyorlar. Gönderdiğimiz tonlarca bedava sağlık malzemesi ve İngiliz corona virüs hastalarını tedavi edip gönderdiğimiz için hiç olmazsa bizden çaldıkları bize ait olan sanat eserlerimizi jest olarak bize bedava sunmalıydılar” denildi.

"FİYAT YÜKSEK GÖSTERİLMİŞ OLABİLİR"

Dilekçede İmamoğlu'nun Kültür ve Sanat Bakanı değil belediye başkanı olduğu ifade edilerek, “Kendi parasıyla bir tablo almaya karar verebilir ama İBB'nin parasını bu amaçla kullanamaz. Bu görevin kötüye kullanılmasıdır. Kaldı ki burada yolsuzluk da olabilir. Fiyatı yüksek göstererek haksız kazanç elde etmiş olabilirler” iddiasında bulunuldu.

"SEÇİMDEN ÖNCE İNGİLİZ İSTİHBARATI OPERASYON YAPTI"

31 Mart 2019 seçimlerinden bir ay önce İstanbul ve Ankara'da İngiliz istihbaratının operasyon yaptığını öne süren ihbarcı vatandaş dilekçesinde şunları iddia etti:

"İşbirlikçileriyle görüşüp seçime müdahale ederek CHP'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını sağladılar. Bu şekilde hükümetin gücünü kırmak istediler. MİT içinde de birkaç adamlarıyla görüştüler. Hem CHP'ye hem AKP'ye oynuyorlar ve her ikisini de kullanarak Türk halkını soyuyorlar.

İngiliz ve Amerikalılar sosyal medyadan; bankadan tüm paranızı çekin, parala el konacak, coronadan en fazla insan İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde ölecek, bir de deprem vuracak diyor, Türklere ‘utanın kendinizden pissiniz' diyor zekamızla dalga geçiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete kabadayı misali konuşarak hakaret ediyorlar. Kendilerine güvenseler, yeterli olsalar bu tür yollara başvurmazlardı. Lütfen önleminizi alın."