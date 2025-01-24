Fatma Girik Bodrum'daki mezarı başında anıldı

Türk sinemasına unutulmaz izler bırakan Fatma Girik, ölümünün üçüncü yılında Torba'daki mezarı başında anıldı.

Belediye ekiplerince organize edilen anma törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar, Torba Geliştirme Derneği Mehmet Cengiz Gezer, basın mensupları ve sanatçının yakınları katıldı.

Yaşamının önemli bir bölümünü Bodrum’da geçiren Girik’i anma programında konuşan Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, "Bugün, ölümünün üçüncü yıl dönümünde Fatma Girik’i anmak için bir araya geldik. Beyaz perdenin en önemli kadın sanatçıları arasında yer alan ve Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yoncası’ndan biri olan Fatma Girik’in sanatı ve hatırası geleceğe ilham olmaya devam edecek. Fatma Girik’i sevgi ve özlemle anıyor; yakınları ve sevenlere tekrar baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun." dedi.

Anma töreni, duaların ardından mezarı başına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.