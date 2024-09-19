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Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştirildi

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştirildi
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Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle özelleştirilmesi kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Kalamış Parkı ve çevresinin Kadıköylüler ve İstanbullular için çok değerli olduğunu söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı, ''Kadıköylülerin ve İstanbulluların Kalamış sahilinden, parkından maksimum şekilde yararlanmasını istiyoruz'' dedi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın, 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi için 16 Temmuz 2024 tarihinde yeniden ihale yapılmış ve 27 tur süren açık artırmada en yüksek teklif 505 milyon dolarla, Vahit Karaarslan'dan gelmişti. Türkiye’nin ikinci, İstanbul’un ise en büyük yat limanı olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 14 Eylül 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

İPTAL EDİLMİŞTİ

2021’de Koç Holding’e bağlı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın yatırım süreci dahil 40 yıl süre ile işletme hakkının devri için açılan ihaleye katılmış, ihaleyi 2 milyar 531 milyon liralık teklifle kazanmıştı. Ancak ihale, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 19 Ocak 2022 tarihinde iptal edilmişti. 2022'de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti.

“BU ALAN KADIKÖYLÜLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Limanın özelleştirilmesinden sonra, uzun süredir Kadıköylülerin gündeminde olan yapılaşma riski hangi sorunları beraberinde getirecek? Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kalamış Atatürk Parkı ve yanındaki alanın gerek Kadıköy halkı için gerek İstanbullular için çok değerli ve önemli olduğunu söyleyen Kösedağı, şöyle devam etti: “Kadıköy Belediyesi olarak özelleştirmenin kapsamı ve içeriği hakkında net bir bilgimiz yok. Özelleştirme kapsamında nelerin yapılacağı, içeriğinin ne olduğu, hangi şartlarda ve ne amaçla yapıldığı net olarak bize sunulmadı. Yerel yönetim olarak bu konuda çekincelerimiz var. 100 bin ölçekli çevre planına aykırı olarak turizm tesis alanı planlanması ve yapılaşmasının önünün açılma ihtimali çekincelerimizden birincisi. 2017’de onaylanan planlar dahilinde büyüklüğünü net olarak bilmemekle beraber kıyı alanında turizm tesis alanı dışında inşaat yoğunluğu oluşma riski var. Bunun dışında yer altında bazı uygulamalar olabileceğini de düşünüyoruz. Bu ne demek? Bölgeye yapı, nüfus ve trafik yoğunluğu getirmek anlamını taşıyor. Bütün bunların yanında halkın kıyı kullanımının azaltılması anlamına da geliyor ki bence bu çok önemli.  Kıyıya erişilebilirliğinin engellenmesi veya azaltılması bence çok kritik nokta. Kadıköy halkı kıyıya erişebilecek mi? Veya halkın kıyı kullanımı bu proje ile beraber kısıtlanacak mı? Kalamış Atatürk Parkı’nın ihtimal dahilinde konuştuğumuz yapılaşmadan etkilenecek olması da çekincelerimizden biri.”

“KADIKÖYLÜLER MAKSİMUM DÜZEYDE FAYDALANMALI”

Söz konusu bölgenin ikinci derece doğal sit ve üçüncü derece arkeolojik sit alanında yer aldığını hatırlayan Kösedağı, “Biz, Kadıköylülerin ve İstanbulluların Kalamış sahilinden, parkından maksimum şekilde yararlanmasını istiyoruz. Kalamış ile ilgili verilecek kararda bölgede yaşayan, herkesin fikrinin alınması gerektiğine inanıyorum. Bu noktada süreci çok yakından takip edeceğiz. Elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız. Kadıköy Belediyesi ve tüm paydaşlar Kalamış için gereken her türlü önlemi alacaktır. 2017 yılında yapılan planlara itiraz edildi ve mahkeme süreçlerini yaşadık. Maalesef çok fazla bir değişikliğe uğrayamadan planlar onaylandı ama önümüze yeni bir plan gelirse muhakkak değerlendiririz.” diye konuştu. 

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi Mesut Kösedağı
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