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Ferdi Zeyrek’in adı Muratpaşa’da bir parkta yaşatılacak

Ferdi Zeyrek’in adı Muratpaşa’da bir parkta yaşatılacak
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, haziran ayında evinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adını ilçede yaşatmak için anlamlı bir karar aldı.

Muratpaşa Belediye Meclisi’nin ağustos ayı olağan toplantısında alınan kararla, Çağlayan Mahallesi’nde yer alan bir parka Zeyrek’in ismi verildi. Kapalı pazar yerinin yanında, 2032 ve 2034 sokakların kesişiminde bulunan park artık “Ferdi Zeyrek Parkı” adıyla anılacak. Yaklaşık 3 bin 400 metrekarelik alana sahip parkta, modern çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları bulunuyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Onun adını Muratpaşa’da yaşatmak bizim için bir onurdur. Bu park, Zeyrek’in anısını gelecek nesillere taşıyacak” dedi.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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